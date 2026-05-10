AI, memes και πολιτική σάτιρα: Πώς το Ιράν κερδίζει έδαφος στον πόλεμο της πληροφορίας

Το Ιράν φαίνεται να αξιοποιεί όλο και πιο ενεργά τα social media και την τεχνητή νοημοσύνη στον σύγχρονο πόλεμο της πληροφορίας, με μια σειρά από viral βίντεο και memes που σατιρίζουν τις ΗΠΑ και επιχειρούν να ενισχύσουν πολιτικές και κοινωνικές διαιρέσεις στη Δύση.

Μέσα από pop-culture αισθητική και χιούμορ, τα μηνύματα του Ιράν φτάνουν σε παγκόσμιο κοινό, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα στην ψυχαγωγία και την προπαγάνδα.

Τα τελευταία βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο παρουσιάζουν πολιτικά πρόσωπα όπως τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε σατιρικά σενάρια, συχνά με τη μορφή animation τύπου Lego.

Οι παραγωγές αυτές, που αποδίδονται σε φιλοϊρανικές ομάδες και κρατικούς φορείς, χρησιμοποιούν χιούμορ και γνωστές εικόνες της ποπ κουλτούρας για να προσεγγίσουν ένα νεότερο και διεθνές κοινό.

Σε αρκετά από τα βίντεο, ο Τραμπ εμφανίζεται ως πειρατής ή ως φιγούρα που αντιδρά αμήχανα σε ιρανικές στρατιωτικές κινήσεις, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις παρουσιάζονται να αποτυγχάνουν σε επιχειρήσεις όπως ο έλεγχος στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου εμφανίζεται σε ορισμένα βίντεο ως «μαριονετίστας» που κινεί τα νήματα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ιράν: Από την παραδοσιακή προπαγάνδα στη viral στρατηγική

Σύμφωνα με αναλυτές, η νέα αυτή προσέγγιση σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στη στρατηγική επικοινωνίας της Τεχεράνης.

Ενώ στο παρελθόν το Ιράν βασιζόταν σε πιο ιδεολογικά και θρησκευτικά φορτισμένα μηνύματα, πλέον επενδύει σε περιεχόμενο που μπορεί να γίνει viral και να «μιλήσει» στη γλώσσα του διαδικτύου.

Η στροφή αυτή συνδέεται και με την προσπάθεια του Ιράν να αξιοποιήσει τη σύγχρονη pop κουλτούρα, ώστε να επηρεάσει όχι μόνο πολιτικά κοινά, αλλά και το ευρύτερο online κοινό που καταναλώνει περιεχόμενο κυρίως μέσω social media.

Το περιεχόμενο αυτό, σύμφωνα με ειδικούς, δεν περιορίζεται στη σάτιρα αλλά επιχειρεί να εκμεταλλευτεί υπαρκτές πολιτικές εντάσεις στις ΗΠΑ και τη Δύση. Στόχος φαίνεται να είναι η ενίσχυση διχαστικών αφηγημάτων, όπως η αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών στρατοπέδων και η αποδυνάμωση της σχέσης ΗΠΑ-Ισραήλ.

Αναλυτές σημειώνουν ότι πολλά από τα μηνύματα αυτά προσαρμόζονται σε ήδη υπάρχουσες συζητήσεις στα social media, γεγονός που τα καθιστά πιο «ελκυστικά» και εύκολα διαδεδομένα.

Παρότι οι ΗΠΑ απορρίπτουν τους ισχυρισμούς περί προπαγάνδας, ειδικοί εκτιμούν ότι το Ιράν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα νέο, πιο «ψηφιακά προσαρμοσμένο» εργαλείο επιρροής, το οποίο συνδυάζει πολιτικό μήνυμα και διαδικτυακή κουλτούρα με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal