«Πού Ψηφίζω»: Τρεις τρόποι για να βρείτε το εκλογικό σας κέντρο - Πότε υπάρχει χρέωση

Τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία «Πού Ψηφίζω», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο στο οποίο θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοινώνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία «Πού ψηφίζω», μέσω της οποίας οι πολίτες, καταχωρώντας τον αριθμό ταυτότητας και την ημερομηνία γέννησής τους, μπορούν να ενημερωθούν για το εκλογικό κέντρο, στο οποίο έχουν κατανεμηθεί για να ψηφίσουν. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα wtv.elections.moi.gov.cy, η οποία είναι προσβάσιμη και μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών.

Οι εκλογείς έχουν επίσης τη δυνατότητα ενημέρωσης με την αποστολή γραπτού μηνύματος SMS μέσω κινητού τηλεφώνου στον αριθμό 1199, καταχωρώντας τα ακόλουθα στοιχεία: wtv κενό αριθμό ταυτότητας κενό ημερομηνία γέννησης (π.χ. wtv 1010111 01/06/1990).

Ταυτόχρονα, λειτουργεί τηλεφωνική υπηρεσία πληροφόρησης ως ακολούθως:

Παγκύπριος αριθμός: 77 77 22 12

Λευκωσία: 22 804 340

Λεμεσός: 25 806 440

Αμμόχωστος: 23 828 578

Λάρνακα: 24 205 999

Πάφος: 26 801 142

Υπουργείο Εσωτερικών: 22 867 640

Η εν λόγω υπηρεσία λειτουργεί τις εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 8:00 και 18:00 και το Σάββατο μεταξύ των ωρών 8:00 και 13:00 Η υπηρεσία θα προσφερθεί και κατά την ημέρα των Εκλογών, καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Σημειώνεται ότι, για την υπηρεσία αποστολής μηνύματος SMS, καθώς για τον παγκύπριο αριθμό τηλεφώνου, ισχύουν οι ακόλουθες χρεώσεις: