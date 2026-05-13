Σε 24ωρη απεργία έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης οι δεσμοφύλακες στις 22 Μαΐου

Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται την Παρασκευή 22 Μαΐου οι δεσμοφύλακες, μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καταγγέλλοντας προβλήματα στις συνθήκες εργασίας, αυταρχικές πρακτικές και έλλειψη διαλόγου με την πολιτεία. Σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε κατά την χθεσινή Γενική Συνέλευση του κλαδικού συμβουλίου δεσμοφυλάκων η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας μεταξύ άλλων ασφαλείς συνθήκες εργασίας και σεβασμό στον συνδικαλισμό.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ ο κλάδος ζητά μεταξύ άλλων άμεση και ουσιαστική συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης με τη Συντεχνία σημειώνοντας ότι «μέχρι σήμερα αρνείται να μας δει και να μας απαντήσει. Δεν θα ανεχθούμε άλλο τη σιωπή».

Ζητά επίσης άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εκπαίδευσης για τους Δεσμοφύλακες, που σήμερα είναι παντελώς ανύπαρκτο, καθώς και διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Προβάλλει επίσης διεκδικήσεις τις οποίες χαρακτηρίζει ως μη διαπραγματεύσιμες, όπως, η άμεση ακύρωση της πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του Αντιπροέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων της Συντεχνίας «Ισότητα» στην Κύπρο «και κάθε μορφής αντίποινα προς εκλεγμένους συνδικαλιστές».

Στο Δελτίο Τύπου προστίθεται και το αίτημα για θεσμική, υποχρεωτική διαβούλευση με τη Συντεχνία για κάθε απόφαση που αφορά το προσωπικό και αναφέρεται ότι η συμμετοχή των συντεχνιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τους εργαζομένους είναι πάγια θέση του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Ζητείται επίσης «άμεση ανάκληση της παράνομης διαταγής που τιμωρεί όσους κάνουν χρήση άδειας ασθενείας με αποκλεισμό από υπερωρίες» όπως αναφέρεται, απόσυρση και επανεξέταση των πρωτοκόλλων μέσα από ουσιαστική διαβούλευση με τη Συντεχνία και επανατοποθέτησή τους σε πιλοτική φάση μέχρι την οριστική αξιολόγησή τους, αλλαγή του οργανογράμματος και «διορισμός του ανεξάρτητου Διευθυντή Φυλακών, εκτός Στρατού και εκτός Αστυνομίας, με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη σωφρονιστική πολιτική. Συνοδευτικά, τοποθέτηση τεσσάρων Λειτουργών αμέσως υπό τον Διευθυντή, με εξειδίκευση σε εγκληματολογία και διοίκηση προσωπικού».

Διαμηνύει ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω διεκδικήσεις δεν εισακουστούν, «θα κλιμακώσουμε εκ νέου τα μέτρα μας, με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο που διαθέτει το συνδικαλιστικό κίνημα».

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο Αντιπρόεδρος και Εκπρόσωπος Τύπου της Συντεχνίας Γιώργος Μαλτέζος ανέδειξε δημόσια ζητήματα υπερπληθυσμού, διακίνησης ναρκωτικών και υποστελέχωσης στις Φυλακές, ξεκίνησε, όπως υποστηρίζεται, μια μεθοδευμένη διαδικασία στοχοποίησής του.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε πρόσφατη διαταγή, σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι που λαμβάνουν άδεια ασθενείας αποκλείονται από υπερωριακή απασχόληση για δέκα ημέρες. Η Συντεχνία χαρακτηρίζει το μέτρο παράνομο και τιμωρητικό, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στις αρχές του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου.

Σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας, γίνεται λόγος για σοβαρή υποστελέχωση, με αναλογίες που, όπως αναφέρεται, φθάνουν σε έναν δεσμοφύλακα για 60 έως 70 κρατουμένους ή δύο δεσμοφύλακες για 100 έως 120 κρατουμένους, γεγονός που, σύμφωνα με τη Συντεχνία, καθιστά αδύνατη την ασφαλή λειτουργία των πτερύγων.

Η Συντεχνία σημειώνει επίσης ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι δεσμοφύλακες παραμένουν κλειδωμένοι εντός των πτερύγων μαζί με τους κρατουμένους κατά τη διάρκεια της βάρδιας, χωρίς άμεση δυνατότητα απομάκρυνσης ή ενίσχυσης, κάτι που, όπως υποστηρίζει, θέτει σε κίνδυνο τόσο το προσωπικό όσο και τους ίδιους τους κρατουμένους, προσθέτοντας ότι οι καταγγελίες της επιβεβαιώνονται, όπως υποστηρίζει, από αποφάσεις του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας και παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά των Βασανιστηρίων και σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις της χωρίς υπαναχωρήσεις.