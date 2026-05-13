Σαν αυτοκράτορας στο Πεκίνο ο Τραμπ - Στο κόκκινο χαλί ο γιος του και ο Ελον Μασκ (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με φόντο τον πρόσφατο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το περίφημο Air Force One, προσγειώθηκε λίγο πριν τις 3 μ.μ (ώρα Ελλάδας) στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη της ιστορικής και ιδιαίτερα συμβολικής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με αποκορύφωμα το τετ α τετ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με φόντο τον πρόσφατο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, που διατηρεί στενή συμμαχία με το Πεκίνο.

«Πρόκειται για επίσκεψη με τρομερά συμβολική σημασία. Όμως φυσικά ο πρόεδρος δεν κάνει ποτέ ταξίδια μόνο για συμβολικούς λόγους. Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα κλείσει καλές συμφωνίες», δήλωσε η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ενώ τόνισε ότι σκοπός του είναι να «επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία».

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», ανέφερε από την πλευρά του ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ.

