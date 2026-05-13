Έκτακτη στήριξη €50.000 για επαγγελματίες αλιείς ποταμού Λιοπετρίου ενέκρινε το Υπουργικό

Έκτακτη στήριξη συνολικού ύψους €50.000 για τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες αλιείς που δραστηριοποιούνται στο αλιευτικό καταφύγιο του ποταμού Λιοπετρίου, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, ανακοίνωσε την απόφαση για έκτακτη στήριξη για το 2026 προς τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στο αλιευτικό καταφύγιο του ποταμού Λιοπετρίου.

«Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε μια έκτακτη στήριξη ύψους €50.000 για τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες αλιείς που βρίσκονται στο αλιευτικό καταφύγιο εξαιτίας της συνεχιζόμενης παρατεταμένης ταλαιπωρίας που υφίστανται λόγω των έργων διαμόρφωσης του αλιευτικού καταφυγίου», είπε η Υπουργός.