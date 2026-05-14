Νέος γύρος ταλαιπωρίας για οδηγούς στο Στρόβολο - Κλείνει για 10 μήνες η Αρχ. Κυπριανού στον παλιό πυρήνα λόγω έργων

Σε νέα φάση εισέρχεται από τη Δευτέρα 18 Μαΐου το έργο ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα Στροβόλου, με τον Δήμο να ανακοινώνει σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αναμένεται να επηρεάσουν κατοίκους, επαγγελματίες και διερχόμενους οδηγούς για περίπου δέκα μήνες.

Συγκεκριμένα, με την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών της β’ φάσης του έργου «Ανάπλαση ιστορικού πυρήνα Στροβόλου», κλείνει για την τροχαία κίνηση η οδός Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, από τη συμβολή της με την οδό Σταδίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Μακεδονιτίσσης. Κλειστή θα είναι και η οδός Αγιάσματος.

Το συγκεκριμένο τμήμα της Αρχιεπισκόπου Κυπριανού θα παραμείνει προσβάσιμο μόνο για πεζούς, ενώ οι διασταυρώσεις με τις οδούς Σταδίου και Μακεδονιτίσσης θα παραμείνουν ανοικτές, με πιθανές εκ περιτροπής διακοπές της κυκλοφορίας όπου απαιτηθεί για την εκτέλεση επιμέρους εργασιών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω της λεωφόρου Στροβόλου και των οδών Ελαιώνων και Κυριάκου Μάτση, με εκτροπές μέσω του δευτερεύοντος οδικού δικτύου, όπως οι οδοί Αγίας Μαρίνας, Κανάρη και Θεμιστοκλέους. Για όσους κινούνται από την οδό Σταδίου προς Ελαιώνων ή Μακεδονιτίσσης, η διέλευση θα γίνεται μέσω της οδού Ηφαίστου.

Παραμένει επίσης κλειστή η πρόσβαση οχημάτων στις οδούς γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο εσωτερικό δίκτυο που περικλείεται από τις οδούς Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και Ηφαίστου.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες παρεμβάσεις υποδομής, όπως αφαίρεση του υφιστάμενου οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας, εγκατάσταση νέου αγωγού ομβρίων, αντικατάσταση μέρους του δικτύου αποχέτευσης και κατασκευή νέου πλακόστρωτου οδοστρώματος και πεζοδρομίων.

Παρά την ένταση των εργασιών, ο Δήμος διαβεβαιώνει ότι η αποκομιδή σκυβάλων στις επηρεαζόμενες περιοχές θα συνεχιστεί κανονικά, καλώντας παράλληλα το κοινό να συμμορφώνεται με την οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας, καθώς και να αποφεύγει τη στάθμευση στις εισόδους του εργοταξίου.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.