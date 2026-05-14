Λεμεσός: «Καμπάνες» €4.000 σε ιδιοκτήτες φορτηγών για παράνομο πετρέλαιο θέρμανσης – Πρόστιμα σε περίπτερα για παράνομα ποτά και τσιγάρα

Πρόστιμο €2.000 έκαστος κλήθηκαν να πληρώσουν δύο ιδιοκτήτες φορτηγών οι οποίοι εντοπίστηκαν από το Τμήμα Τελωνείων να χρησιμοποιούν χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε επίσης ότι τέσσερα υποστατικά διέθεταν προς πώληση καπνικά είδη ή/και οινοπνευματώδη ποτά χωρίς να έχουν άδεια πώλησης σε ισχύ, η οποία εκδίδεται/ανανεώνεται από τον Δήμο.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, χθες Τετάρτη διενεργήθηκαν έλεγχοι εντός του λιμανιού Λεμεσού σε φορτηγά οχήματα για εντοπισμό πιθανής παράνομης χρήσης χρωματισμένου πετρελαίου θέρμανσης για την κίνηση τους.

Από τους 55 ελέγχους που διενεργήθηκαν συνολικά εντοπίστηκαν δύο φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούσαν χρωματισμένο πετρέλαιο θέρμανσης για την κίνηση τους.

Τα φορτηγά οχήματα κατασχέθηκαν άμεσα από το Τμήμα Τελωνείων και παραδόθηκαν πίσω στους δικαιούχους μετά από αίτημα τους για εξώδικο συμβιβασμό, ο οποίος έγινε αποδεκτός από την Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων με την καταβολή ποσού €2.000 από τον καθένα για τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και το ποσό απόδοσης του κάθε οχήματος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 6 Μαΐου και στις 13 Μαΐου διενεργήθηκαν έλεγχοι στην επαρχία Λεμεσού σε υποστατικά (περίπτερα) που διαθέτουν προς πώληση καπνικά είδη και οινοπνευματώδη ποτά.

Από συνολικά 6 ελέγχους διαπιστώθηκε ότι τα 4 υποστατικά διέθεταν προς πώληση καπνικά είδη ή/και οινοπνευματώδη ποτά χωρίς να έχουν άδεια πώλησης σε ισχύ, η οποία εκδίδεται/ανανεώνεται από τον Δήμο.

Οι διαχειριστές των υποστατικών αιτήθηκαν τον εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων έναντι του ποσού των €100 ανά άδεια, ο οποίος έγινε αποδεκτός από την Διευθύντρια του Τμήματος Τελωνείων.