Γενικός Εισαγγελέας: «Όχι» στη δικαστική οχλοβοή των social media – «Επικίνδυνη για τη Δημοκρατία η ισοπέδωση των θεσμών»

Με έμφαση στον ρόλο της κριτικής σκέψης, της θεσμικής ευθύνης και της προστασίας του κράτους δικαίου στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Σαββίδης απηύθυνε την Πέμπτη προσφώνηση στην τελετή παρουσίασης των νεοεγγραφέντων δικηγόρων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου, στη Λευκωσία.

Απευθυνόμενος στους νέους δικηγόρους, ο Γενικός Εισαγγελέας τόνισε ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση, ωστόσο, σημείωσε, συνοδεύεται από αυξημένη ευθύνη, ιδιαίτερα για όσους υπηρετούν το νομικό επάγγελμα και το δημόσιο συμφέρον.

«Αυτή η παραίνεση δεν σημαίνει ούτε ανοχή, ούτε περιορισμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της έκφρασης. Σημαίνει, όμως ότι οφείλετε -και ως νομικοί αλλά και ως υπεύθυνοι πολίτες- να είστε υποψιασμένοι σε ό,τι γίνεστε δέκτες. Να είστε υποψιασμένοι απέναντι στην πόλωση, στην ευκολία με την οποία εξάγονται συμπεράσματα, στην απλότητα με την οποία υιοθετούνται απόψεις χωρίς τη βάσανο της μελέτης και της κριτικής σκέψης, στην επίπλαστη πληροφόρηση, στην α λα καρτ οπτική θεώρηση της ηθικής», είπε.

Σημείωσε, επίσης, ότι «αυτά τα φαινόμενα συνιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνες εξελίξεις για επαγγέλματα όπως το νομικό, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως πρόσφορο έδαφος για τη γένεση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων», ενώ αναφέρθηκε στον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, στον κλονισμό της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς και στην υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και στην ενίσχυση φαινομένων όπως η σπίλωση, ο λαϊκισμός, η ισοπέδωση και η γενικευμένη απαξίωση.

Τόνισε ακόμη ότι στη σημερινή δημόσια συζήτηση τα εν λόγω φαινόμενα φαίνεται να κυριαρχούν, επισημαίνοντας την ευκολία με την οποία θεσμοί και πρόσωπα τίθενται στο στόχαστρο και διασύρονται μέσα από το διαδίκτυο και τη λεγόμενη «οχλοβοή» των κοινωνικών δικτύων, κατάσταση την οποία χαρακτήρισε ως «μη φυσιολογική» για μια δημοκρατική κοινωνία.

Υπογράμμισε, παράλληλα, την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από γενικεύσεις, αφορισμούς και ισοπεδωτικές προσεγγίσεις.

«Η ευκολία με την οποία θεσμοί ρίχνονται στην πυρά και που άνθρωποι δημόσια λιντσάρονται και διασύρονται μέσα από τη διαδικτυακή οχλοβοή, δεν είναι φυσιολογική. Ναι, επιβάλλεται να επέλθει αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Την οποίαν κάποιοι ηθελημένα αρέσκονται να φθείρουν. Η λύση όμως δεν είναι να γίνουμε ούτε Νέρωνες, ούτε θεατές στο Κολοσσαίο. Χρειάζεται αντίληψη και κριτική σκέψη, για να απομονωθούν οι πρακτικές αυτές. Αβασάνιστοι ισχυρισμοί τύπου ‘η πλειονότητα είναι διεφθαρμένοι’ και συνθήματα πως ‘όλα κουκουλώνονται’ πέραν από αφοριστικοί, είναι και άκρως επικίνδυνοι για την κοινωνία, τη Δημοκρατία, το μέλλον», είπε.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «η ισοπέδωση των πάντων οδηγεί σε χάος».

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο της Δικαιοσύνης στην Κύπρο, ο Γενικός Εισαγγελέας επικαλέστηκε αναφορά του πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Λίνου Αλέξανδρου Σισιλιανού, ο οποίος είχε κάνει λόγο για την απόλυτη ανεξαρτησία της κυπριακής Δικαιοσύνης, χαρακτηρίζοντας το σύστημα ως «παράδεισο» σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Ο κ. Σαββίδης σημείωσε ότι η αναφορά αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της διαφύλαξης του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας ότι η Δικαιοσύνη αποτελεί τον ύψιστο θεματοφύλακα του κράτους δικαίου και βασικό πυλώνα προστασίας του πολίτη από αυθαίρετες ή συγκυριακές κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις.

Απευθυνόμενος στους νέους δικηγόρους, τους κάλεσε να πορεύονται με μελέτη, σοβαρότητα, εντιμότητα και επαγγελματική ακεραιότητα, τονίζοντας ότι η καλόπιστη κριτική προϋποθέτει πλήρη γνώση των δεδομένων και όχι επιπολαιότητα ή παρορμητικές κρίσεις.

«Η επιπολαιότητα και η παρόρμηση δεν χωρούν στο επάγγελμά μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι νέοι νομικοί οφείλουν να καλλιεργούν τη λογική, την αμφισβήτηση και την τεκμηριωμένη προσέγγιση, αποφεύγοντας την παραπληροφόρηση και την πλάνη.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι το δικηγορικό επάγγελμα αποτελεί λειτούργημα ευθύνης απέναντι στην αλήθεια, τη νομιμότητα και τον άνθρωπο, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός προς τους θεσμούς, τους συναδέλφους, τους πολίτες και τη δεοντολογία συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση επαγγελματικής πορείας.