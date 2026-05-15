Υπό κράτηση στα κατεχόμενα για «παραβίαση στρατιωτικής ζώνης» ο πατέρας που απήγαγε το παιδί του

«Δικαστήριο» της κατεχόμενης Αμμοχώστου έκανε την Παρασκευή αποδεκτό το αίτημα για «κράτηση» του 26χρονου υπόπτου στην υπόθεση απαγωγής παιδιού από τις ελεύθερες περιοχές και διέταξε την τριήμερη «προσωποκράτησή» του. Παρότι η σύλληψη του άνδρα έγινε στο πλαίσιο των ερευνών/διεργασιών για την απαγωγή ανήλικου παιδιού από τις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές (Λεμεσό), το «δικαστήριο» εστίασε στις κατηγορίες που αφορούν την παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» και την παράνομη είσοδο/έξοδο στα κατεχόμενα. Ο άνδρας είχε «συλληφθεί» την Πέμπτη στα κατεχόμενα και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του «επαρχιακού δικαστηρίου».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου», «αστυνομικός» κατέθεσε ότι ο 26χρονος ύποπτος φέρεται στις 13 Μαΐου 2026 να μετέβη στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, παραβιάζοντας «στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη». Εκεί, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, πήγε στην οικία Βρετανίδας υπηκόου, πρώην συντρόφου του και μητέρας του παιδιού του, όπου φέρεται να άσκησε βία εναντίον της και να πήρε το δίχρονο παιδί, μεταφέροντάς το παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές.

Η «αστυνομία» ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες για το περιστατικό και προχώρησε άμεσα σε ενέργειες εντοπισμού του υπόπτου, ο οποίος τελικά βρέθηκε και «συνελήφθη» στην οικία του την Πέμπτη, στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελθείσας απαγωγής.

Παράλληλα, η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν ζητηθεί πληροφορίες από τις αρχές της Δημοκρατίας.

Το «δικαστήριο» έκανε αποδεκτό το αίτημα για «κράτηση» του υπόπτου και διέταξε την τριήμερη «προσωποκράτησή» του, βασίζοντας την απόφασή του αποκλειστικά στις κατηγορίες που αφορούν την παραβίαση «στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης» και την παράνομη διακίνηση από και προς τα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

