Θεμέλιο δημοκρατίας ο σεβασμός σε λειτουργούς του Τύπου, λέει ο Λετυμπιώτης

Ο σεβασμός στην ελευθερία του Τύπου και στους λειτουργούς των ΜΜΕ δεν είναι μόνο αυτονόητος, αλλά αποτελεί το θεμέλιο της Δημοκρατίας, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Κληθείς να σχολιάσει, στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Προεδρικό, επιθέσεις κατά δημοσιογράφων, που παρατηρούνται στο πλαίσιο της προεκλογικής περιόδου, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι «για μας είναι αυτονόητος ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη, ο σεβασμός στην κριτική και, πολύ περισσότερο, ο σεβασμός στους λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης».

Είπε ότι και αυτή η προεκλογική περίοδος πρέπει να διεξαχθεί με σεβασμό, με πολιτικό πολιτισμό, μακριά από τοξικότητα και μακριά από προσωπικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς. «Ο σεβασμός στην ελευθερία του Τύπου, στην ανεξαρτησία των λειτουργών των ΜΜΕ, δεν είναι μόνο αυτονόητος και δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται ως μια ρητορική τοποθέτηση. Είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας», είπε.

Εξάλλου, σημείωσε ότι είναι οι λειτουργοί των ΜΜΕ ως κοινωνοί των πολιτών που σφυρηλατούν τα θεμέλια της δημοκρατίας. «Οφείλουμε όσοι συμμετέχουμε στον δημόσιο λόγο να κρατούμε αυτή την αρχή, ως μια θεμελιώδη αρχή και ως μια βασική αρχή με την οποία πολιτευόμαστε και εκφραζόμαστε δημόσια», ανέφερε, καταλήγοντας ότι «όσοι συμμετέχουμε στον δημόσιο λόγο, όσοι συμμετέχουμε στη δημόσια σφαίρα, κρινόμαστε. Μας κρίνει η κοινωνία».

