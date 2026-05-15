Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έργο στην παραλιακή ζώνη της κατεχόμενης Αμμοχώστου – Τι θα περιλαμβάνει (φώτος)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Header Image

Ο σχεδιασμός προβλέπει σεβασμό στη φυσική μορφολογία της περιοχής, ενώ επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόσβασης προς την ακτή τόσο πεζή όσο και με ποδήλατο.

Έργο με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και την πιο προσιτή αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης προωθεί ο δήμος Αμμοχώστου στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, το έργο με την ονομασία «GMB Biz» αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του δήμου. Η ανάπτυξη θα γίνει στη συνοικία Σαλαμίς, (στην περιοχή Καράκολ) της κατεχόμενης Αμμοχώστου, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου που θα επιτρέπει στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε νέους και οικογένειες, να αποκτούν πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα ακόμη και με τα πόδια.

Όπως αναφέρεται, ο σχεδιασμός προβλέπει σεβασμό στη φυσική μορφολογία της περιοχής, ενώ επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόσβασης προς την ακτή τόσο πεζή όσο και με ποδήλατο.

Ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σουλεϊμάν Ουλουτσάι, δήλωσε ότι η πρόσβαση στη θάλασσα αποτελεί σημαντική ανάγκη για την αστική ζωή.

«Θέτουμε σε λειτουργία από τον Ιούνιο το έργο “GMB Biz”, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση του κόσμου στη θάλασσα στην περιοχή Καράκολ, σε απόσταση που θα μπορούν να προσεγγίζουν με τα πόδια νέοι και οικογένειες, και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του δήμου μας. Στόχος μας είναι, παραμένοντας πιστοί στη φυσική δομή της περιοχής, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη θάλασσα με τα πόδια ή με ποδήλατο», ανέφερε.

Tags

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα