Έργο στην παραλιακή ζώνη της κατεχόμενης Αμμοχώστου – Τι θα περιλαμβάνει (φώτος)

Έργο με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη θάλασσα και την πιο προσιτή αξιοποίηση της παραλιακής ζώνης προωθεί ο δήμος Αμμοχώστου στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, το έργο με την ονομασία «GMB Biz» αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του δήμου. Η ανάπτυξη θα γίνει στη συνοικία Σαλαμίς, (στην περιοχή Καράκολ) της κατεχόμενης Αμμοχώστου, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου που θα επιτρέπει στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε νέους και οικογένειες, να αποκτούν πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα ακόμη και με τα πόδια.

Όπως αναφέρεται, ο σχεδιασμός προβλέπει σεβασμό στη φυσική μορφολογία της περιοχής, ενώ επιδιώκεται η ενίσχυση της πρόσβασης προς την ακτή τόσο πεζή όσο και με ποδήλατο.

Ο δήμαρχος Αμμοχώστου, Σουλεϊμάν Ουλουτσάι, δήλωσε ότι η πρόσβαση στη θάλασσα αποτελεί σημαντική ανάγκη για την αστική ζωή.

«Θέτουμε σε λειτουργία από τον Ιούνιο το έργο “GMB Biz”, το οποίο θα διευκολύνει την πρόσβαση του κόσμου στη θάλασσα στην περιοχή Καράκολ, σε απόσταση που θα μπορούν να προσεγγίζουν με τα πόδια νέοι και οικογένειες, και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του δήμου μας. Στόχος μας είναι, παραμένοντας πιστοί στη φυσική δομή της περιοχής, να διευκολύνουμε την πρόσβαση στη θάλασσα με τα πόδια ή με ποδήλατο», ανέφερε.