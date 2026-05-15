Κρατά αποστάσεις η Κυβέρνηση από την υπόθεση «Σάντη»

Η εκτελεστική εξουσία δεν έχει, και δεν θα έπρεπε να έχει, καμία εμπλοκή στην εξέλιξη των ερευνών για την υπόθεση «Σάντη», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, την Παρασκευή.

Ερωτηθείς, στο πλαίσιο ενημέρωσης των λειτουργών του Τύπου στο Προεδρικό, αν θα δοθούν στη δημοσιότητα τα πορίσματα των ερευνών για τη συγκεκριμένη υπόθεση πριν τις εκλογές, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι είναι αρμοδιότητα της Αστυνομίας και της Νομικής Υπηρεσίας το πού βρίσκονται οι έρευνες.

«Εμείς ως εκτελεστική εξουσία, σύμφωνα και με την ανεξαρτησία των θεσμών, δεν έχουμε ούτε κάποια ενημέρωση, ούτε ασφαλώς έχουμε την όποια εμπλοκή στην πορεία ή στην εξέλιξη των ερευνών, ούτε και θα έπρεπε να έχουμε».

Πηγή: ΚΥΠΕ