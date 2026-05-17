Υπό την προστασία των «αρχών» στα κατεχόμενα το παιδί που απήχθη από τη Λεμεσό

Σύμφωνα με τον «υπουργό» εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικοί του έλεγχοι, για να προσθέσει ότι η διαδικασία για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής του ευημερίας διεξάγεται με προσοχή από ομάδες ειδικών.

Υπό την προστασία του «κράτους» βρίσκεται το ανήλικο αγόρι το οποίο απήγαγε την περασμένη εβδομάδα από τη Λεμεσό ο τουρκικής καταγωγής πατέρας του, σύμφωνα με τον «υπουργό» εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων, Ογουζχάν Χασίπογλου. 

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Χασίπογλου αναφέρει ότι το «υπουργείο» του παρακολουθεί στενά και με υπευθυνότητα τη διαδικασία σχετικά με τον ανήλικο.

Πρόσθεσε ότι, κατόπιν αξιολογήσεων από ειδικούς του «τμήματος» κοινωνικών υπηρεσιών και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, έγιναν άμεσα τα απαραίτητα βήματα και ο ανήλικος τέθηκε υπό προστασία βάσει «διατάγματος δικαστηρίου».

Ο κ. Χασίπογλου σημείωσε ότι το παιδί βρίσκεται πλέον υπό την προστασία του «κράτους», προσθέτοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ιατρικοί του έλεγχοι και πως η διαδικασία για τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχολογικής του ευημερίας διεξάγεται με προσοχή από ομάδες ειδικών.

Κατέληξε λέγοντας ότι η ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών αποτελεί μέγιστη ευθύνη και πως το «υπουργείο» θα συνεχίσει τις προσπάθειές του ώστε κάθε παιδί να μπορεί να ζει σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

