Καλύτερα τα deals φέτος για μακρινά ταξίδια - Διακοπές με φόντο τη Μέση Ανατολή και τον χανταϊό

Ένα παράδοξο καταγράφεται φέτος στην ταξιδιωτική αγορά. Eνώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει τις τιμές των καυσίμων κι έχει δημιουργήσει αβεβαιότητα, ανατροπές στα προγράμματα και επιφυλακτικότητα στους ταξιδιώτες, την ίδια ώρα έχει οδηγήσει σε καλύτερες τιμές για ταξίδια σε μακρινούς προορισμούς. Η μειωμένη ζήτηση για συγκεκριμένα ταξίδια, σε συνδυασμό με την ανάγκη των οργανωτών να καλύψουν θέσεις και πακέτα, φαίνεται ότι διαμόρφωσε ευκαιρίες που πριν από μερικούς μήνες δεν υπήρχαν.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που έδωσε στον «Π» ο επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Άκης Κελεπέσιης, για ταξίδι στο Μπαλί. Όπως αναφέρει, ένα πακέτο που αν το έκλεινε κάποιος τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο θα μπορούσε να κοστίσει γύρω στις 2.000 ευρώ, σήμερα μπορεί το ίδιο πακέτο να το βρει 200, 300 ή ακόμη και 500 ευρώ πιο κάτω. Δεν πρόκειται, όπως εξηγεί, για γενικευμένη κατάρρευση τιμών, αλλά για αποτέλεσμα της σχέσης ζήτησης και προσφοράς, η οποία σε περιόδους αβεβαιότητας μπορεί να λειτουργήσει υπέρ όσων είναι διατεθειμένοι να ταξιδέψουν.

Μικρές αυξήσεις, αλλά όχι παντού

Στο γενικότερο σκέλος των τιμών, ο κ. Κελεπέσης σημειώνει ότι καταγράφονται μικρές αυξήσεις, χωρίς όμως η εικόνα να είναι ίδια για όλους τους προορισμούς και όλα τα πακέτα. Σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές είναι ελαφρώς αυξημένες, κυρίως λόγω κόστους (σ.σ. καυσίμων, ενέργειας και των αλυσιδωτών αυξήσεων στο κόστος ζωής), ζήτησης και περιορισμένης διαθεσιμότητας. Σε άλλες, όμως, παρατηρούνται μειώσεις, ακριβώς επειδή η ζήτηση δεν είναι η αναμενόμενη ή επειδή υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις που οι διοργανωτές θέλουν να καλύψουν.

Η αγορά, δηλαδή, δεν κινείται με έναν ενιαίο κανόνα. Ο ταξιδιώτης μπορεί να βρει ακριβότερες επιλογές σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά την ίδια ώρα να εντοπίσει καλύτερες τιμές σε μακρινά ταξίδια, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν απλησίαστα. Αυτό καθιστά τον έγκαιρο προγραμματισμό και τη σωστή αναζήτηση ακόμη πιο σημαντικά. Σύμφωνα με τον κ. Κελεπέση, οι Κύπριοι εξακολουθούν να ταξιδεύουν, αλλά είναι πλέον πιο προσεκτικοί. Συγκρίνουν τιμές, ρωτούν περισσότερα, εξετάζουν τι περιλαμβάνει το κάθε πακέτο και λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο το κόστος, αλλά και την ασφάλεια, την ευκολία πρόσβασης και τη γενικότερη κατάσταση στον προορισμό.

Ελλάδα... σταθερά

Σε ό,τι αφορά στις επιλογές των Κυπρίων τουριστών ενόψει και της καλοκαιρινής περιόδου, ο κ. Κελεπέσιης ανέφερε ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στις πρώτες προτιμήσεις. Πρόκειται για έναν γνώριμο, κοντινό και σχετικά εύκολο προορισμό, ο οποίος προσφέρει πολλές επιλογές τόσο για οικογένειες όσο και για νεότερους ταξιδιώτες.

Την ίδια στιγμή, ισχυρό παραμένει το ενδιαφέρον για χώρες της Ευρώπης, όπως η Ιταλία, η Αυστρία και η Ελβετία. Παράλληλα, σύμφωνα με την εικόνα που μας μεταφέρει ο κ. Κελεπέσης, κερδίζουν έδαφος και χώρες που θεωρούνται πιο οικονομικές ή αναδυόμενες τουριστικά, όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Οι συγκεκριμένοι προορισμοί προσφέρουν εναλλακτικές επιλογές σε χαμηλότερο κόστος, κάτι που φαίνεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους θέλουν να ταξιδέψουν χωρίς να επιβαρυνθούν υπερβολικά.

Ταξιδεύοντας με ασφάλεια

Η συζήτηση για την ασφάλεια των ταξιδιωτών δεν περιορίζεται μόνο στις τιμές ή στα ταξιδιωτικά πακέτα. Με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού που συνδέθηκε με κρουαζιερόπλοιο, με δύο άτομα να χάνουν την ζωή τους, άλλους να νοσηλεύονται και δεκάδες συνταξιδιώτες τους να τελούν σε υποχρεωτική καραντίνα σε διάφορα νοσοκομεία ανά τον κόσμο, επανέρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη οι πολίτες να ενημερώνονται πριν ταξιδέψουν για πιθανούς υγειονομικούς κινδύνους στον προορισμό τους.

Όπως εξήγησε ο κ. Κελεπέσιης, ανάλογα με τη χώρα που θα επισκεφθεί κάποιος, μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις για εμβολιασμό, προληπτική αγωγή ή άλλα μέτρα προστασίας, γι’ αυτό «οι ταξιδιώτες καλό είναι να μην αφήνουν την προετοιμασία για την τελευταία στιγμή, αλλά να συμβουλεύονται εγκαίρως γιατρό ή ταξιδιωτικό ιατρείο, ειδικά όταν πρόκειται για μακρινούς προορισμούς, ταξίδια με παιδιά, ηλικιωμένους, εγκύους ή άτομα με χρόνια νοσήματα».

Εμβόλια και προφυλάξεις

Για παράδειγμα, ένας ταξιδιώτης που ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ ή η Ινδονησία, καλό είναι να ενημερώνεται για νοσήματα που μεταδίδονται από κουνούπια, όπως ο δάγκειος πυρετός ή, ανάλογα με την περιοχή, η ελονοσία (μαλάρια). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χρήση εντομοαπωθητικού, τα ρούχα που καλύπτουν χέρια και πόδια, η διαμονή σε χώρους με σήτες ή κλιματισμό και η αποφυγή περιοχών με στάσιμα νερά αποτελούν βασικά μέτρα προστασίας.

Αντίστοιχα, σε ταξίδια προς χώρες της Αφρικής ή της Νότιας Αμερικής, οι ταξιδιώτες πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο απαιτείται ή συστήνεται εμβολιασμός για τον κίτρινο πυρετό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, μπορεί να ζητηθεί σχετικό πιστοποιητικό κατά την είσοδο στη χώρα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ενημέρωση πρέπει να γίνεται αρκετές εβδομάδες πριν από την αναχώρηση και όχι λίγες ημέρες προηγουμένως.

Νερό και φαγητό

Ένα τρίτο παράδειγμα αφορά τα ταξίδια σε χώρες όπου οι συνθήκες υγιεινής στο νερό και στο φαγητό διαφέρουν από αυτές που γνωρίζουν οι Κύπριοι ταξιδιώτες. Σε τέτοιους προορισμούς, οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν το νερό βρύσης, τον πάγο άγνωστης προέλευσης, τα ωμά ή μισοψημένα τρόφιμα, τα μη παστεριωμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και φρούτα ή λαχανικά που δεν μπορούν να καθαρίσουν οι ίδιοι. Ασφαλέστερες επιλογές είναι το εμφιαλωμένο νερό και τα καλά μαγειρεμένα φαγητά που σερβίρονται ζεστά.

Παράλληλα, όσοι ταξιδεύουν σε μακρινούς προορισμούς θα πρέπει να έχουν μαζί τους ένα βασικό φαρμακείο ταξιδιού. Σε αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται αντιπυρετικά, παυσίπονα, αντισηπτικό, επιθέματα, θερμόμετρο, σκευάσματα για στομαχικές διαταραχές, ηλεκτρολύτες για περιπτώσεις αφυδάτωσης, εντομοαπωθητικό και τα φάρμακα που λαμβάνει συστηματικά ο ταξιδιώτης. Όσοι ακολουθούν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή καλό είναι να έχουν επαρκή ποσότητα για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά και για λίγες επιπλέον ημέρες, σε περίπτωση καθυστέρησης ή αλλαγής πτήσης.

Σημαντικό είναι, επίσης, οι ταξιδιώτες να γνωρίζουν ότι ορισμένα φάρμακα που επιτρέπονται στην Κύπρο μπορεί να υπόκεινται σε περιορισμούς σε άλλες χώρες. Για τον λόγο αυτό, ειδικά όταν πρόκειται για ισχυρά παυσίπονα, αγχολυτικά ή άλλα συνταγογραφούμενα φάρμακα, είναι χρήσιμο να υπάρχει ιατρική βεβαίωση ή συνταγή, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα κατά τον έλεγχο.

Χανταϊός

Σε ό,τι αφορά ασθένειες που συνδέονται με ζώα ή τρωκτικά, όπως στην περίπτωση του χανταϊού, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με άγρια ζώα, τρωκτικά ή χώρους όπου υπάρχουν ενδείξεις μόλυνσης. Δεν πρέπει να αγγίζουν περιττώματα ζώων, να μπαίνουν σε εγκαταλελειμμένους ή ακάθαρτους χώρους χωρίς προστασία, ούτε να καταναλώνουν τρόφιμα που έχουν μείνει εκτεθειμένα. Η καθαριότητα του χώρου διαμονής και η σωστή φύλαξη τροφίμων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί τέτοιοι κίνδυνοι.

Χάνουν διακοπές λόγω... ληγμένων ταξιδιωτικών εγγράφων

Πέρα όμως από τις τιμές, τους προορισμούς και τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας, ο κ. Κελεπέσης στέκεται σε ένα λάθος που όσο και αν μας ακούγεται παράξενο, συμβαίνει συχνά, και μπορεί να καταστρέψει ολόκληρες διακοπές. Πρόκειται βέβαια για ληγμένα ή μη επικαιροποιημένα, ή μη επαρκή ταξιδιωτικά έγγραφα. Όπως ανεφέρε, υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που οργανώνουν ταξίδι, πληρώνουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και πακέτα, αλλά δεν ελέγχουν εγκαίρως αν τα διαβατήρια ή οι ταυτότητές τους είναι σε ισχύ ή αν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψουν.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό όταν ταξιδεύουν ανήλικοι. Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, την οικογενειακή κατάσταση, το αν ταξιδεύουν και με τους δύο γονείς ή μόνο με τον έναν, μπορεί να απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα ή συγκαταθέσεις. Η Αστυνομία Κύπρου αναφέρει ότι, μαζί με τα έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ανηλίκου, γονείς ή κηδεμόνες μπορεί να χρειαστεί να παρουσιάσουν σχετική συγκατάθεση στο προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας.

Το αποτέλεσμα, όταν αυτά δεν έχουν ελεγχθεί, είναι συχνά οδυνηρό. «Οικογένειες φτάνουν στο αεροδρόμιο και διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Άλλοτε μένει πίσω ένα μέλος της οικογένειας και άλλοτε χαλούν συνολικά οι διακοπές. Γι’ αυτό και η έκκληση προς τους πολίτες είναι σαφής: Πριν από οποιοδήποτε ταξίδι, να μπαίνουν στον κόπο να ελέγχουν τις επίσημες οδηγίες, την ισχύ των εγγράφων τους και τις ειδικές προϋποθέσεις για τα παιδιά τους. Γιατί το πιο σημαντικό σε ένα ταξίδι δεν είναι μόνο να βρεθεί καλή τιμή, αλλά να μπορεί κανείς τελικά να περάσει την πύλη του αεροδρομίου», είπε καταληκτικά ο κ. Κελεπέσιης.