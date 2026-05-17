Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Με επιτυχία οι δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στο Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Με έντονη συμμετοχή παιδιών και οικογενειών πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, προσφέροντας μια ημέρα αφιερωμένη στη γνώση, τη δημιουργία και την επαφή με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα είχε το διαδραστικό «Κυνήγι Θησαυρού» που πραγματοποιήθηκε στο λιμανάκι του Λατσιού, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον χώρο, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, το θεατρικό εργαστήρι «Νεραδοϊστορίες» ταξίδεψε τους μικρούς συμμετέχοντες στον κόσμο της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης, μέσα από θεατρικό παιχνίδι, συμμετοχική αφήγηση και διαδραστικές δράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη γνωριμία των παιδιών με το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού, το οποίο αναδεικνύει τη ναυτική ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση των νεότερων γενεών με την τοπική κληρονομιά.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαρίστησε παιδιά, γονείς και επισκέπτες για τη συμμετοχή τους, σημειώνοντας ότι η μεγάλη ανταπόκριση επιβεβαιώνει τη σημασία των πολιτιστικών δράσεων και ενισχύει τη δέσμευση για συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών που προάγουν τη μάθηση, τη συνεργασία και τον πολιτισμό.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα