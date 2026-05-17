Με επιτυχία οι δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων στο Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί

Με έντονη συμμετοχή παιδιών και οικογενειών πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού στο Λατσί, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, προσφέροντας μια ημέρα αφιερωμένη στη γνώση, τη δημιουργία και την επαφή με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα είχε το διαδραστικό «Κυνήγι Θησαυρού» που πραγματοποιήθηκε στο λιμανάκι του Λατσιού, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον χώρο, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, το θεατρικό εργαστήρι «Νεραδοϊστορίες» ταξίδεψε τους μικρούς συμμετέχοντες στον κόσμο της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης, μέσα από θεατρικό παιχνίδι, συμμετοχική αφήγηση και διαδραστικές δράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη γνωριμία των παιδιών με το Μουσείο Θάλασσας και Πολιτισμού, το οποίο αναδεικνύει τη ναυτική ιστορία, την παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση των νεότερων γενεών με την τοπική κληρονομιά.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς ευχαρίστησε παιδιά, γονείς και επισκέπτες για τη συμμετοχή τους, σημειώνοντας ότι η μεγάλη ανταπόκριση επιβεβαιώνει τη σημασία των πολιτιστικών δράσεων και ενισχύει τη δέσμευση για συνέχιση παρόμοιων πρωτοβουλιών που προάγουν τη μάθηση, τη συνεργασία και τον πολιτισμό.