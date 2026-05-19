ΑΗΚ: Θα σηκώνει τον διακόπτη σε παράνομες εγκαταστάσεις ΑΠΕ

Από 1η Ιουνίου η Διεύθυνση του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ΔΣΔ-ΑΗΚ αρχίζει εκστρατεία εντοπισμού παράνομων εγκαταστάσεων ή/και μη ελεγχόμενη αύξηση εγκατεστημένης ισχύος Μονάδων Παραγωγής από ΑΠΕ.

Ανακοίνωση της ΔΣΔ- ΑΗΚ αναφέρεται σε επιπτώσεις στην ασφάλεια και το δίκτυο από τέτοιες εγκαταστάσεις, καθώς και ότι η σύνδεση ή τροποποίηση εγκαταστάσεων που δεν έχουν ελεγχθεί από τον ΔΣΔ εγείρει σοβαρούς κινδύνους σε θέματα, ασφάλειας χρηστών & υποστατικών, αξιοπιστίας του ηλεκτρικού δικτύου και αστοχίας στις προβλέψεις παραγωγής ενέργειας και στην ημερήσια καμπύλη φορτίου.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι οι παράνομες συνδέσεις/επεκτάσεις, αυξάνουν την συχνότητα των περικοπών/αποκοπών στις εγκαταστάσεις Φ/Β που είναι πλήρως νομότυπες.

Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης, σημειώνεται ότι ο ΔΣΔ θα προχωρήσει σε έλεγχο για τον εντοπισμό των παραβάσεων, ενώ αναφέρεται ότι οι εγκαταστάσεις Φ/Β με παραβάσεις θα αποσυνδέονται αμέσως, καθώς το πιστοποιητικό καταλληλότητάς τους παύει να ισχύει.

Παράλληλα, οι παραβάτες θα επιβαρύνονται με τα έξοδα διερεύνησης και θα γίνεται επίσης αναφορά των υποθέσεων στην Αστυνομία.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι οι παρανομίες θα γνωστοποιούνται στη ΡΑΕΚ και στο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για ενημέρωση τους και περαιτέρω χειρισμό από μέρους τους, μη αποκλειομένου του ενδεχόμενου επιβολής ποινών ή/και προστίμων.

Υπογραμμίζεται ότι «τα μέτρα είναι απαραίτητα καθώς οι παράνομες επεμβάσεις συνιστούν παραβάσεις σημαντικών άρθρων του περί Ηλεκτρισμού Νόμου (Κεφ.170) ή/και του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου [Ν.130(Ι)/2021]. Η μη υποβολή αίτησης και η έλλειψη εξασφάλισης έγκρισης από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Συστήματος πριν από οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση αποτελεί παράβαση των Κανόνων Διανομής και της Διαδικασίας/Όρων Σύνδεσης στο Δίκτυο».

Η Διεύθυνση του ΔΣΔ καλεί τους καταναλωτές που έχουν συνδέσει παράνομα μονάδα παραγωγής ΑΠΕ στην ηλεκτρολογική τους εγκατάσταση ή έχουν προβεί σε μη εγκεκριμένη αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος υφιστάμενου συστήματος παραγωγής ΑΠΕ, να προχωρήσουν άμεσα στην αφαίρεση των παράνομων προσθηκών ή/και επεκτάσεων.

Για τη νομιμοποίηση των εν λόγω προσθηκών ή/και επεκτάσεων, απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον ΔΣΔ για σύνδεση συστήματος παραγωγής ΑΠΕ ή για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του υφιστάμενου συστήματος παραγωγής ΑΠΕ όπως προβλέπεται στη σχετική διαδικασία σύνδεσης, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ