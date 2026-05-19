Χτύπησε και τη Λεμεσό ο αφθώδης πυρετός - Πρώτο κρούσμα στην Πάχνα

Μεγαλώνει η ανησυχία στον πρωτογενή τομέα, καθώς ο αφθώδης πυρετός επεκτείνεται πλέον και στην επαρχία Λεμεσού, μετά τα κρούσματα που είχαν εντοπιστεί σε Λευκωσία και Λάρνακα.

Σύμφωνα με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες , θετικό κρούσμα εντοπίστηκε σε μονάδα αιγοπροβάτων στην περιοχή της Πάχνας, η οποία φιλοξενεί περίπου 60-70 ζώα. Πρόκειται για το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Λεμεσό.

Μέχρι νωρίτερα την Τρίτη, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέφεραν ότι δεν είχαν εντοπιστεί νέα κρούσματα με βάση τα διαθέσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα, ενώ οι δειγματοληψίες και οι έλεγχοι συνεχίζονταν παγκύπρια στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης.

Με το νέο περιστατικό, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανέρχεται στις 117.