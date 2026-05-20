Με βαλίτσες στο χέρι δεκάδες οικογένειες στη Λάρνακα: Φεύγουν οι επιστολές εκκένωσης - 14 ακόμη πολυκατοικίες στο μικροσκόπιο

Αποστέλλονται σήμερα Τετάρτη (20/5) οι πρώτες επιστολές εκκένωσης στους ενοίκους της πολυκατοικίας στην περιοχή Φανερωμένης Λάρνακας με 24 διαμερίσματα, ενώ την ερχόμενη Παρασκευή (22/5) θα σταλούν παρόμοιες επιστολές και στους ενοίκους της πολυκατοικίας στην ενορία Χρυσοπολίτισσας με 17 διαμερίσματα. Όλοι οι επηρεαζόμενοι ένοικοι θα πάρουν προθεσμία τριών ημερών για να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους, καθότι οι δύο υπό αναφορά πολυκατοικίες κρίθηκαν επικίνδυνες και πρόκειται να κατεδαφιστούν προσεχώς.

Τα πιο πάνω αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια σύσκεψης που έγινε χθες στο Δήμο Λάρνακας, στην παρουσία εκπροσώπων του τοπικού ΕΟΑ, κατά την οποία αναφέρθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση των πολυκατοικιών που κρίθηκαν ετοιμόρροπες, έπειτα από τους επιτόπιους ελέγχους που διενεργήθηκαν το τελευταίο διάστημα με πρωτοβουλία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας. Στη σύσκεψη έγινε γνωστό ότι υπάρχουν ακόμα 14 πολυκατοικίες οι οποίες, εκ πρώτης όψεως, θεωρούνται επικίνδυνες, γι’ αυτό και απαιτείται άμεσα να γίνουν επιπρόσθετοι έλεγχοι. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, δήλωσε ότι εφόσον κριθεί πως και για αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν εκκενώσεις, τότε πολύ πιθανόν να προκύψει ανθρωπιστική κρίση, διότι θα είναι μεγάλος ο αριθμός των επηρεαζόμενων ατόμων που θα μείνουν χωρίς στέγη, την ίδια ώρα που υπάρχει έλλειψη ικανοποιητικών χώρων μεταστέγασης.

Βοήθεια από το κράτος

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της σύσκεψης, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας ζήτησε την παρέμβαση του κράτους για το θέμα της στέγασης των επηρεαζόμενων ενοίκων, λέγοντας ότι ο δήμος θα απευθυνθεί για βοήθεια προς το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και προς το Υπουργείο Εσωτερικών. «Δημιουργούνται σοβαρά κοινωνικά προβλήματα στέγασης αυτού του κόσμου, γι’ αυτό θ’ απευθυνθούμε προς τα αρμόδια υπουργεία ώστε να εξευρεθεί η κατάλληλη λύση στο θέμα που θα δημιουργηθεί με την κατεδάφιση των πολυκατοικιών. Μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι δεν είναι δική της ευθύνη, όμως οι δήμοι δεν μπορούν οικονομικά να επωμιστούν το κόστος διαμονής αυτών των ανθρώπων. Θα καταρρεύσουν οικονομικά εάν εξεύρουν σπίτια προς ενοικίαση για να στεγάσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους», σημείωσε. Ο κ. Βύρας είπε ότι δεν είναι μόνο η Λάρνακα που είναι αντιμέτωπη με αυτό το πρόβλημα, τονίζοντας την ανάγκη να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός, για το θέμα στέγασης που θα προκύψει.