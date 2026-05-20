Κωνσταντίνος Κωνσταντή [ΕΤΕΚ]: Αναγκαία η επικαιροποίηση στοιχείων για γερασμένα κτίρια

Αναγκαίοι είναι οι επί τόπου οπτικοί έλεγχοι σε γερασμένα κτίρια, για την επικαιροποίηση στοιχείων που αφορούν την κατάσταση και την ασφάλειά τους, ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντή, o όποιος σημείωσε ότι το Επιμελητήριο συνέβαλε στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, μετά τη θανατηφόρα κατάρρευση πολυκατοικίας στη Λεμεσό τον περασμένο Απρίλιο, καθοδηγώντας Δήμους και ΕΟΑ στη συνεργασία τους με τους κατάλληλους επαγγελματίες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή, το ΕΤΕΚ προγραμματίζει την πραγματοποίηση σεμιναρίου εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, προκειμένου να συζητηθούν οι διαδικασίες που ακολούθησαν τα μέλη του κατά τους επί τόπου οπτικούς ελέγχους κτιρίων, αλλά για να υπάρξει η απαραίτητη ανατροφοδότηση από την μέχρι τώρα εμπειρία τους. Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντή, είναι να διασφαλιστεί ότι υπάρχει ομοιομορφία στη διεξαγωγή των ελέγχων αυτών, αλλά και για να γίνει ένας απολογισμός της μέχρι τώρα δραστηριότητας στον τομέα αυτό.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ υπενθύμισε ότι το Επιμελητήριο έχει ζητήσει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για οικοδομές που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες, στην οποία να καταγράφονται συγκεκριμένα στοιχεία και περιγραφή των προβλημάτων και της επικινδυνότητας της κάθε μίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να κοινοποιούνται τα στοιχεία αυτά και στις τοπικές αρχές, καθώς και στους ιδιοκτήτες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, έχουν διενεργηθεί 100 οπτικοί έλεγχοι από μελετητές, βάσει της διαδικασίας που έχει συμφωνηθεί με το ΕΤΕΚ, ενώ έχουν εντοπιστεί ακόμη 22 κατοικημένες οικοδομές οι οποίες κρίνονται εκ πρώτης όψεως ως δυνητικά επικίνδυνες και για τις οποίες διενεργείται περαιτέρω αξιολόγηση και τεχνικός έλεγχος.

Πάντως, ο κ. Κωνσταντή, ερωτηθείς για το κατά πόσο απαιτείται κάτι πέρα από τις ενέργειες στις οποίες έχουν ήδη προχωρήσει οι τοπικές αρχές στη Λάρνακα, είπε ότι θέση του ΕΤΕΚ είναι η ανάγκη για συνδυασμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, που αφορούν τόσο την υποχρεωτική έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας οικοδομών, όσο και στα εργαλεία που δίνονται στις τοπικές αρχές, προκειμένου να μπορούν να ασκούν πίεση σε ιδιοκτήτες για διορθωτικές ενέργειες, καθώς στη νομοθεσία για διαχειριστικές επιτροπές σε κοινόκτητες οικοδομές.

Ο κ. Κωνσταντή επισήμανε ότι θα πρέπει οι μηχανισμοί ελέγχου να λειτουργούν προληπτικά, να εντοπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα και να προχωρούν οι ιδιοκτήτες σε επιδιορθώσεις, πριν αυτά επεκταθούν και καταστήσουν την οικοδομή επικίνδυνη. Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ εξήγησε πως υπάρχει ένα γερασμένο κτιριακό απόθεμα στην Κύπρο, που χρειάζεται φροντίδα.

Πρόκειται, όπως είπε, για οικοδομές που ανεγέρθηκαν σε περιόδους που γινόταν χρήση ακατάλληλων υλικών, για μία δεκαετία περίπου μετά την τουρκική εισβολή, η οποία, μεταξύ άλλων, είχε ως συνέπεια την απώλεια λατομείων και τη στροφή σε ακατάλληλο αμμοχάλικο. Σημείωσε, επίσης, ότι δεν υπήρχε κουλτούρα συντήρησης των οικοδομών και ανάληψης ευθύνης από τους ιδιοκτήτες και ότι αυτό οδήγησε το ΕΤΕΚ να παρουσιάσει προτάσεις για τακτική επιθεώρηση των κτιρίων ήδη από το 2014.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ