Λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα στηρίζουν ΑΚΕΛ και τ/κ συντεχνίες

Λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα στηρίζουν το ΑΚΕΛ και τ/κ συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέλη της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, όπως ανέφεραν ο ΓΓ του ΑΚΕΛ και ο πρόεδρος της Dev Is μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα, Τετάρτη στην Εζεκία Παπαϊωάννου.

Για το ΑΚΕΛ το Κυπριακό είναι θέμα πρώτης και ζωτικής προτεραιότητας, δήλωσε ο Στέφανος Στεφάνου. «Για μας είναι δεδομένο ότι χωρίς λύση στο Κυπριακό δεν μπορούμε να έχουμε μόνιμη ειρήνη και ασφάλεια στον τόπο. Και ότι με την λύση του Κυπριακού, που θα φέρει απελευθέρωση κι επανένωση του τόπου και του λαού μας, ανοίγονται πάρα πολλές προοπτικές για τον τόπο μας και τον λαό μας, Ε/κ και Τ/κ» συμπλήρωσε.

Ο κ. Στεφάνου χαρακτήρισε την συνάντηση πολύ παραγωγική, σημειώνοντας ότι το τ/κ συνδικαλιστικό κίνημα αναπτύσσει μια πολύ δραστήρια δράση σε σχέση με τις προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού και με τη ΠΕΟ αναπτύσσουν πολλές κοινές δράσεις προς την κατεύθυνση του Κυπριακού αλλά και για την βελτίωση της καθημερινότητας, «έστω και στις συνθήκες που ζούμε».

Το ΑΚΕΛ πρόσθεσε, συνεχίζει να πιστεύει και θα συνεχίσει να προωθεί τη θέση ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που έχουν διακοπεί από το 2017, αξιοποιώντας όλο το διαπραγματευτικό κεκτημένο που έχει δημιουργηθεί, ειδικά μετά το 2008, «για να πετύχουμε λύση στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα».

Συζήτησαν επίσης, είπε ο κ. Στεφάνου, πώς, μέσα από την κοινή τους δράση, μπορούν να προωθήσουν την ιδέα της λύσης ανάμεσα και στις δύο κοινότητες, στις κοινωνίες, γιατί αυτή η προσπάθεια για επίτευξη λύσης πρέπει να έχει τη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας. Συμφώνησαν πρόσθεσε, μέσα από τον διάλογο που θα συνεχίσουν να έχουν, ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες κι ενέργειες θα αναλάβουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συνάντηση αυτή δεν είναι απλώς μια ειλικρινής συζήτηση, αλλά και το θεμέλιο της επιθυμίας μας να οικοδομήσουμε μαζί το κοινό μας μέλλον, ανέφερε ο πρόεδρος της Dev Is, Σεμίχ Κολόζαλι εκ μέρος των τ/κ συντεχνιών, λέγοντας ότι αντικρίζουν το κυπριακό πρόβλημα ως ένα σημαντικό εμπόδιο και στις δύο πλευρές της Κύπρου, τόσο οικονομικά όσο και πολιτιστικά, αλλά και όσον αφορά τα δικαιώματα του εργατικού κινήματος.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο συνεχίζεται το υφιστάμενο στάτους κβο, είναι ακόμη μια μέρα που χάνεται από το μέλλον Τ/κ και Ε/κ. Συμφωνούμε ότι η μοναδική λύση του Κυπριακού είναι με βάση της παραμέτρους το ΟΗΕ, μια ομοσπονδία διζωνική, δικοινοτική με πολιτική ισότητα».

Ακόμα και αν ο πολιτικός διαχωρισμός χρησιμοποιείται και στις δύο πλευρές για να διαχωρίσει τις κοινότητες η οικονομική πραγματικότητα δημιουργεί για τους εργαζόμενους μια εντελώς άλλη κατάσταση, πρόσθεσε. Όλοι μας, συνέχισε, γνωρίζουμε ότι η εκμετάλλευση της εργασίας δεν έχει εθνικότητα. «Οι παγκόσμιες και τοπικές οικονομικές αστάθειες αυξάνουν την πληθωριστική πίεση και στις δύο κοιλότητες και διαβρώνουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη της εργατικής τάξης». Υπάρχουν και πολλά άλλα κοινά προβλήματα, σημείωσε.

Ο κ. Κολόζαλι ανέφερε ότι είναι ιστορικό καθήκον για τους ίδιος και τις συντεχνίες τους να μην περιορίζονται στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε κάθε πλευρά, «αλλά να αναπτύσσουμε κοινούς μηχανισμούς για τα κοινά προβλήματα, υπερβαίνοντας αυτά τα τεχνητά όρια και ενεργώντας με ταξική συνείδηση».

Στη συνάντηση σήμερα είπε, συμφώνησαν ότι το ισχυρότερο βήμα σε αυτόν τον κοινό αγώνα είναι η δέσμευση να συνεχίσουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, διασφαλίζοντας δίκαιες, ασφαλείς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Κατέληξε εκφράζοντας την αποφασιστικότητά τους να εργαστούν με όλη τους τη δύναμη και την ειλικρίνεια για την επανένωση της Κύπρου υπό μια ειρηνική ομοσπονδία.