Επανεξελέγη πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου ο Ευριπίδης Λοιζίδης

Με ανανεωμένη εντολή για τη νέα τριετή θητεία επανεξελέγη στην προεδρία του Συνδέσμου Ξενοδόχων Πάφου ο Ευριπίδης Λοιζίδης, συνεχίζοντας την πορεία του στην ηγεσία του οργανωμένου ξενοδοχειακού κλάδου της επαρχίας.

Παράλληλα, διαμορφώθηκε και η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα για την επόμενη τριετία, με στόχο τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του τουριστικού τομέα στην Πάφο και την ενίσχυση της παρουσίας της επαρχίας στον κυπριακό και διεθνή τουριστικό χάρτη.

Στη θέση της αναπληρώτριας προέδρου εξελέγη η Εβελίνα Κωμοδρόμου, ενώ καθήκοντα γραμματέα αναλαμβάνει ο Ιωνάς Ιωάννου. Στη θέση της Α΄ Αντιπροέδρου εξελέγη η Φοίβη Κατσούρη, ενώ Β΄ Αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Αντώνης Αριστοδήμου. Τη θέση της ταμία αναλαμβάνει η Μαρία Τερπίζη.

Σε δηλώσεις του μετά την επανεκλογή του, ο κ. Λοιζίδης τόνισε ότι ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Πάφου θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα τουριστικά δρώμενα της επαρχίας και ευρύτερα της Κύπρου, συμβάλλοντας ενεργά στις προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος.

Όπως ανέφερε, μέσα από τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να προωθεί ζητήματα που αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η Πάφος διατηρεί ισχυρή δυναμική ως ένας από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Κύπρου.