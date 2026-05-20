ΕΟΑ προς Κυβέρνηση για επικίνδυνες πολυκατοικίες: Αρμοδιότητες χωρίς πόρους δεν γίνεται

Τη θέση πως η διαχείριση επικίνδυνων οικοδομών και άλλες κρίσιμες αρμοδιότητες, θα πρέπει να συνοδεύονται αντίστοιχα με τη μεταφορά των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, ανταποδοτικών τελών/εσόδων αλλά και νομικών εργαλείων, διατυπώνουν οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης.

Σε κοινό δελτίου Τύπου των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) αναφέρεται πως «με αφορμή το τελευταίο συμβάν στην Λάρνακα που αφορά αναγκαστική εκκένωση επικίνδυνων πολυκατοικιών χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τα αιτήματα που απευθύνει προς την Κυβέρνηση η Ένωση Δήμων για την αντιμετώπιση ενός σοβαρού στεγαστικού και παράλληλα κοινωνικού προβλήματος».

Προστίθεται ότι «όπως ορθά επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων, οι Δήμοι και οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία, τους οικονομικούς πόρους ή τις υποδομές για να προσφέρουν προσωρινή ή μόνιμη στέγαση σε μεγάλο αριθμό επηρεαζόμενων πολιτών, ούτε και εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ΕΟΑ».

Οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης «προειδοποιούσαν από καιρό τώρα, πως όταν γίνεται μεταφορά αρμοδιοτήτων και ειδικά κρίσιμων αρμοδιοτήτων όπως η διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών, θα πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τη μεταφορά των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, ανταποδοτικών τελών/εσόδων αλλά και νομικών εργαλείων, όπως άλλωστε ορίζει ο περί Δήμων Νόμος και η Ευρωπαϊκή Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργείων η εφαρμογή της νομοθεσίας» σημειώνεται.

Αυτό, συνεχίζει το κοινό δελτίο Τύπου των ΕΟΑα «θα επέτρεπε στις αρμόδιες Αρχές να παρεμβαίνουν έγκαιρα και αποτελεσματικά όπου απαιτείται. Χαιρετίζεται το γεγονός ότι οι Οργανισμοί έχουν στηριχθεί οικονομικά, με προσωρινό τρόπο, ωστόσο θέλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχει επιλυθεί το θέμα της εξεύρεσης μόνιμης πηγής ανταποδοτικών πόρων για τις υπηρεσίες επικίνδυνων οικοδομών», αναφέρεται' και σημειώνεται πως «πρόκειται για μια διαδικασία εξαιρετικά γραφειοκρατική που δεν διασφαλίζει την κάλυψη όλων των δαπανών».

Το ζήτημα «απασχόλησε εκτενή τηλεδιάσκεψη μεταξύ των Προέδρων και Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών Διεύθυνσης Αδειοδότησης όλων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοικήσης. Στη συνάντηση εκτός από το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα σε σχέση με την διαχείριση των πρόσφατων προβλημάτων που παρατηρήθηκαν σε σχέση με την διαδικασία έκδοσης των διαταγμάτων ταχείας αδειοδότησης».

Οι ΕΟΑ υπενθυμίζουν πως «ήταν και παραμένει θέση τόσο δική μας όσο και της Ένωσης Δήμων και του ΕΤΕΚ, ότι οι επικίνδυνες οικοδομές 'εντάσσονται' λανθασμένα στην υπηρεσία αδειοδότησης. Πρόκειται για δύο διακριτές υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες με διαφορετικά ανταποδοτικά τέλη και έσοδα. Το γεγονός ότι οι δύο υπηρεσίες καλύπτονται από την ίδια νομοθεσία δεν συνεπάγεται ότι είναι η ίδια υπηρεσία» καταλήγει το κοινό δελτίο Τύπου των ΕΟΑ.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ