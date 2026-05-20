Νέος Μητροπολίτης Πάφου πριν το τέλος του μήνα: Η διαδικασία, τα κριτήρια και οι προτάσεις - Τι θα γίνει σε περίπτωση διαφωνίας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης Ιεράς Συνόδου που αναμένεται να τελειώσει σήμερα το μεσημέρι θα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αναγγελία της έναρξης της διαδικασίας για εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου. Μάλιστα, η διαδικασία φαίνεται πως θα ολοκληρωθεί με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς αναμένεται να αναδειχθεί νέος Μητροπολίτης πριν από το τέλος του Μάη.

Η διαδικασία εκλογής αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις τροποποιημένες διαδικασίες του Καταστατικού Χάρτη που αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, αλλά είναι γνωστές εδώ και αρκετό καιρό και αφορούν την εκλογή επισκόπων και μητροπολιτών, μόνο από την Ιερά Σύνοδο.

Η διαδικασία

Για την εκλογή του νέου Μητροπολίτη θα καταρτιστεί τριπρόσωπο από μέλη της Συνόδου για την πλήρωση του μητροπολιτικού θρόνου σε έναν από τους ενδιαφερόμενους.

Όπως αναφέρει στον «Π» ο Χριστάκης Ευσταθίου, εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής, αναφορικά με τους υποψήφιους, μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης Συνόδου θα ανακηρυχθούν επίσημα οι εκλογές και τότε θα ζητηθεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους όσοι θέλουν να διεκδικίσουν τον θρόνο, ενώ οι Καταστατικοί Χάρτες προνοούν να προτείνονται κάποια πρόσωπα.

«Στη σύνοδο κάποιοι θα ρίξουν κάποια ονόματα και πιθανώς κάποιοι που δεν θα προταθεί το όνομά τους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον», σημειώνει ο κ. Ευσταθίου και εφόσον πληρούν τα κριτήρια θα τοποθετηθούν για ενδεχόμενη ανάληψη του θρόνου.

Τα κριτήρια

Τα προσόντα που πρέπει να κατέχει ένας κληρικός για να είναι εκλόγιμος προς αρχιερατείαν αναγράφονται στο άρθρο 30 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας. Όπως αναφέρεται πρέπει να είναι άγαμοι κληρικοί (πρεσβύτεροι ή διάκονοι) οι οποίοι κατέχουν πτυχίο αναγνωρισμένης ορθόδοξης θεολογικής σχολής, δεκαετή ευδόκιμη διακονία υπό την ιδιότητα του κληρικού ή του μοναχού και να είναι άνω των 35 ετών.

Όπως σημειώνεται μάλιστα, η Ιερά Σύνοδος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δεχθεί ως εκλόγιμο και κληρικό εγνωσμένου ήθους και κύρους που δεν κατέχει πτυχίο θεολογικής σχολής.

«Παίζουν» ονόματα;

Παρόλο που «παίζουν» ονόματα για για τον μητροπολιτικό θρόνο της Πάφου και γίνονται εικασίες, τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόμα, καθώς σε περίπτωση που το τριπρόσωπο φτάσει σε διαφωνία ή δίλημμα, θα ακολουθηθεί ένα πλειοψηφικό σύστημα.

Αυτό το σύστημα, όπως αναφέρει ο κ. Ευσταθίου θα ακολουθείται και για άλλα σοβαρά ζητήματα. «Εκεί που διαπιστώνεται ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ή διαφωνία, μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα, όποιο και να είναι και μια απλή πλειοψηφία “λύνει” τα χέρια για να ληφθεί η όποια απόφαση», είπε χαρακτηριστικά.

Ιερά Σύνοδος

Όσον αφορά τη σημερινή ολοκλήρωση της Συνόδου, αναμένεται μετά το μεσημέρι μια εκτενής ανακοίνωση σχετικά με όλα όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Πρόκειται για μια σύνοδο ευρύτερης θεματολογίας, αλλά τα κύρια θέματα αφορούν ναι μεν την εκλογή επισκόπων και μητροπολιών, αλλά ανάλογης σημασίας είναι και τα θέματα που αφορούν την εκδίκαση υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του καταστατικού χάρτη, το σύστημα εκδίκασης, είτε αφορά κληρικούς είτε άλλα ζητήματα απλοποιείται, ούτως ώστε να μην χρειάζονται τόσο χρονοβόρες διαδικασίες.

Αυτό θα επιτευχθεί «με το να μην προβλέπεται να παρίστανται δικηγόροι και η διαδικασία να αφορά μια απλή πλειοψηφία που απαιτείται και εφόσον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, να μην προβάλλονται νομικίστικης φύσεως θέματα που επεκτείνονται σε χρονοβόρες καταστάσεις που δεν τελειώνουν», διευκρίνισε ο κ. Ευσταθίου.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις εντός της Συνόδου για το συγκεκριμένο θέμα, σημειώνοντας ότι βαδίζουν «στον σωστό δρόμο» καθώς αυτές οι αλλαγές κρίνονται αναγκαίες από όλα τα μέλη.

Αββακούμ και Τυχικός

Πάντως, η συγκεκριμένη τροποποίηση φαίνεται πως θα επηρεάσει και τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου για τους καθαιρεμένους μοναχούς της Μονής Αββακούμ αλλά και τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό.

«Λίφτινγκ» στην διοίκηση της Εκκλησίας

Πάντως, το θέμα των εκλογών και της εκδίκασης υποθέσεων δεν ήταν τα μόνα που απασχόλησαν την τριήμερη Σύνοδο. Θέματα διακύμανσης της εκκλησίας που μπορεί να είναι δευτερευούσης σημασίας για το κοινό, αλλά κρίνονται σημαντικά από την εκκλησία όσον αφορά τη διοίκησή της τέθηκαν επί τάπητος, ενώ φαίνεται δρομολογούνται σημαντικές διοικητικές αλλαγές στην Εκκλησία της Κύπρου.