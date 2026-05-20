Eκδικητική μεταχείριση συνδικαλιστή στις Κεντρικές Φυλακές καταγγέλλει σε Υπ. Εργασίας η ΙΣΟΤΗΤΑ

Επίσημη καταγγελία προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα και τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και Έφορο Συντεχνιών Άντη Αποστόλου, υπέβαλε η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, κάνοντας λόγο για «συστηματικά αντίποινα, παρενόχληση και παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης» εις βάρος του Αντιπροέδρου του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων και Εκπροσώπου Τύπου της συντεχνίας, Γεώργιου Μαλτέζου.

Στην πολυσέλιδη επιστολή της, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2026, η συντεχνία υποστηρίζει ότι η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών προχώρησε σε σειρά διοικητικών και πειθαρχικών ενεργειών με στόχο τη φίμωση της ανεξάρτητης συνδικαλιστικής δράσης στις Κεντρικές Φυλακές και την αποδυνάμωση της παρουσίας της ΙΣΟΤΗΤΑΣ στον χώρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ενέργειες κατά του κ. Μαλτέζου ξεκίνησαν μετά από δημόσιες παρεμβάσεις του τον Δεκέμβριο του 2025 για ζητήματα υπερπληθυσμού, διακίνησης ναρκωτικών και υποστελέχωσης στις Κεντρικές Φυλακές. Η συντεχνία αναφέρει ότι ακολούθησαν αιφνιδιαστική μετακίνησή του σε θέση γραφείου υπό την εποπτεία στελέχους της ΠΑΣΥΔΥ, περιορισμός των συνδικαλιστικών του διευκολύνσεων, απειλές πειθαρχικών μέτρων, καθώς και κλήση σε πειθαρχική εξήγηση για ανακοίνωση της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε περιστατικά λεκτικής παρενόχλησης και δημόσιων χαρακτηρισμών σε βάρος συνδικαλιστών, ενώ η ΙΣΟΤΗΤΑ σημειώνει ότι μία ημέρα μετά από προηγούμενη καταγγελία της προς κρατικούς φορείς διορίστηκε ερευνώσα λειτουργός για πειθαρχική διαδικασία εναντίον του κ. Μαλτέζου, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, συνιστά ένδειξη εκδικητικής συμπεριφοράς.

Η συντεχνία επικαλείται σειρά διατάξεων του κυπριακού και διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των Συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του πρόσφατου Νόμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας και Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Μεταξύ άλλων, ζητά την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης από Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας, την αναστολή κάθε πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του κ. Μαλτέζου μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, καθώς και τη μεσολάβηση του Εφόρου Συντεχνιών στην εργατική διαφορά με τη Διεύθυνση των Φυλακών. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης των συνδικαλιστικών οργανώσεων στον δημόσιο τομέα, κάνοντας αναφορά και στη χρηματοδότηση της ΠΑΣΥΔΥ από το κράτος.

Στο μεταξύ, το Κλαδικό Συμβούλιο Γραμματειακού και Γραφειακού Προσωπικού της ΙΣΟΤΗΤΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση στήριξης προς τον κ. Μαλτέζο και τα μέλη του Κλαδικού Συμβουλίου Δεσμοφυλάκων, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη επίθεση» και «πρακτικές φίμωσης που θυμίζουν μεσαίωνα».

Η οργάνωση καταδικάζει, όπως αναφέρει, «τις συνεχιζόμενες πρακτικές λεκτικής και ψυχολογικής βίας, παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και πλήρους απαξίωσης των εκλεγμένων μελών» της συντεχνίας, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Μαλτέζος δέχεται εδώ και περίπου έναν χρόνο «αλληλουχία επιθετικών ενεργειών» με στόχο τον εκφοβισμό και την «ηθική του εξόντωση».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμη ότι η Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών, αντί να επικεντρωθεί στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό σύστημα, «επέλεξε τον αφόρητο πόλεμο ώστε να κάμψει τη συνδικαλιστική δράση» των μελών της ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Το Κλαδικό Συμβούλιο ξεκαθαρίζει ότι τέτοιες πρακτικές «δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές» και προειδοποιεί ότι θα αντιδράσει «με τον πιο δυναμικό τρόπο».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ