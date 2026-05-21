Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Φρένο Φυτιρή στην αλλαγή ωραρίου των ΟΠΕ - Ζήτησε αναστολή από τον Αρχηγό Αστυνομίας

Αναστολή στην εφαρμογή της απόφασης για αλλαγή του ωραρίου των μελών των Ουλαμών Πρόληψης Εγκλήματος (ΟΠΕ) ζήτησε, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής από τον Αρχηγό Αστυνομίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επιχειρησιακών δεδομένων που σχετίζονται με την απόφαση.

Η παρέμβαση του Υπουργού έρχεται σε συνέχεια της έντονης ενόχλησης που, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, προκάλεσε ο τρόπος με τον οποίο λήφθηκε η απόφαση από την ηγεσία της Αστυνομίας, χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση ή διαβούλευση με την πολιτική ηγεσία.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η δυσαρέσκεια του κ. Φυτιρή εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε ενημέρωση προς τον ίδιο για την πρόθεση επέκτασης του νέου καθεστώτος ωραρίου και στα μέλη των ΟΠΕ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μονάδα με κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την επιχειρησιακή αστυνόμευση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Υπουργός θεωρεί ότι αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία κρίσιμων αστυνομικών μονάδων, όπως οι ΟΠΕ, η ΥΚΑΝ και η ΜΜΑΔ, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως εσωτερικά διοικητικά ζητήματα, αλλά οφείλουν να αξιολογούνται και σε πολιτικό επίπεδο, δεδομένων των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στην πρόληψη της εγκληματικότητας, την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

