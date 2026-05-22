Σοβαρό τροχαίο στη Λάρνακα: Σε κρίσιμη κατάσταση 55χρονη μετά από σφοδρή σύγκρουση – Χρειάστηκε απεγκλωβισμός

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας γυναίκα 55 ετών, μετά από τροχαία σύγκρουση στη Λάρνακα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, γύρω στις 12.30 σήμερα, ενώ 26χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον δρόμο από Μενεού με κατεύθυνση προς Περβόλια, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 55χρονη με συνοδηγό 26χρονη.

Από τη σύγκρουση η 55χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημα της και χρειάστηκε η επέμβαση των μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας η 55χρονη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, και σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς η κατάσταση της κρίνεται κρίσιμη. Σημειώνεται ότι οι άλλοι δύο επιβαίνοντες των οχημάτων δεν τραυματίστηκαν.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Κιτίου συνεχίζει τις εξετάσεις

