Συλλήψεις δύο προσώπων στη Λάρνακα – Εντοπίστηκαν τεκμήρια για παρασκευή εκρηκτικών σε δύο οικίες

Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 32 και 38 ετών, υπηκόων τρίτων χωρών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, διενεργήθηκαν έρευνες σε δύο οικίες στην επαρχία Λάρνακας τις οποίες χρησιμοποιεί ο 32χρονος. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται.

Οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε εναντίον τους διάταγμα οκταήμερης κράτησης για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας.