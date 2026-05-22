Το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας: Πώς άντεξε χιλιάδες χρόνια σεισμών

Αρχαιολόγοι και μηχανικοί αποκάλυψαν τα δομικά χαρακτηριστικά που βοήθησαν τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας να επιβιώσει από ισχυρούς σεισμούς επί χιλιάδες χρόνια, φωτίζοντας την εντυπωσιακή τεχνογνωσία των αρχαίων Αιγυπτίων.

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, γνωστή και ως Πυραμίδα του Χέοπα, συνεχίζει να εντυπωσιάζει όχι μόνο για το μέγεθος και την ηλικία της, αλλά και για την ανθεκτικότητά της απέναντι στον χρόνο και τις φυσικές καταστροφές.

Νέα επιστημονική έρευνα αποκάλυψε τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που επέτρεψαν στο μνημείο να αντέξει επί περίπου 4.500 χρόνια, παρά τους επανειλημμένους σεισμούς που έχουν πλήξει την Αίγυπτο.

Οι ερευνητές μελέτησαν τη συμπεριφορά της πυραμίδας καταγράφοντας μικροδονήσεις σε 37 διαφορετικά σημεία, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο έδαφος γύρω από αυτήν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δονήσεις στο εσωτερικό της πυραμίδας κινούνται σε συχνότητες μεταξύ 2 και 2,6 hertz, γεγονός που επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή της μηχανικής πίεσης σε όλη τη δομή.

Εξοπλισμός έρευνας κατά τη διάρκεια μετρήσεων πεδίου στους θαλάμους εκτόνωσης.

Αντίθετα, το έδαφος γύρω από την πυραμίδα δονείται σε πολύ χαμηλότερη συχνότητα, περίπου 0,6 hertz.

Αυτή η διαφορά αποδείχθηκε κρίσιμη. Όταν δύο κατασκευές ή επιφάνειες δονούνται στην ίδια συχνότητα, οι δονήσεις ενισχύονται επικίνδυνα μέσω του φαινομένου του συντονισμού — όπως συμβαίνει όταν μια τραγουδίστρια όπερας σπάει ένα ποτήρι με τη φωνή της.

Στην περίπτωση όμως της Μεγάλης Πυραμίδας, η διαφορετική συχνότητα δόνησης ανάμεσα στο μνημείο και το έδαφος φαίνεται πως απέτρεψε την ενίσχυση των σεισμικών κυμάτων, προστατεύοντας τη δομή από σοβαρές ζημιές.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι ο Υπόγειος Θάλαμος της πυραμίδας, ο οποίος είναι λαξευμένος απευθείας στον βράχο, δεν παρουσίασε ενίσχυση δονήσεων.

Διάγραμμα της εσωτερικής δομής της Μεγάλης Πυραμίδας

Παράλληλα, οι λεγόμενοι «Ανακουφιστικοί Θάλαμοι» πάνω από τον Θάλαμο του Βασιλιά φαίνεται πως λειτουργούν σαν φυσικό σύστημα απορρόφησης σεισμικής ενέργειας, μειώνοντας τον κίνδυνο καταρρεύσεων.

Σημαντικό ρόλο στην αντοχή της πυραμίδας εκτιμάται ότι έπαιξε και ο σκληρός ασβεστόλιθος που χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της.

Η Μεγάλη Πυραμίδα έχει επιβιώσει από πολλούς ισχυρούς σεισμούς μέσα στους αιώνες, ανάμεσά τους ένας σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ το 1847 και ακόμη ένας 5,8 Ρίχτερ το 1992, χωρίς να παρουσιάσει σοβαρές δομικές ζημιές.

Παρότι οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να αποδείξουν πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι σχεδίασαν σκόπιμα την πυραμίδα με αντισεισμικά χαρακτηριστικά, τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι η μηχανική γνώση της εποχής ήταν πολύ πιο προηγμένη απ’ όσο θεωρούσαμε μέχρι σήμερα.

