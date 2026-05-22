Πυρκαγιά σε οικία στη Λεμεσό – Εκτεταμένες ζημιές από ξεχασμένο σκεύος σε αναμμένη μαγειρική συσκευή

Πυρκαγιά ξέσπασε σε οικία στη Μέσα Γετονιά της Λεμεσού αργά το απόγευμα της Παρασκευής, ενώ οι ένοικοι απουσίαζαν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε αναμμένη μαγειρική συσκευή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση στις 19:12, για πυρκαγιά σε ανώγειο, ανεξάρτητη οικία στη Μέσα Γειτονιά, και κινητοποίησε δύο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη Λοχία Βασίλη Κρόκου.

Σημειώνεται ότι η πυρκαγιά βρισκόταν στην κουζίνα της οικίας και τέθηκε υπό έλεγχο στις 19:42. Η κουζίνα με το περιεχόμενό της, καθώς επίσης και μέρος της ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Από τον καπνό επηρεάστηκαν και οι υπόλοιποι χώροι της οικίας.

Σύμφωνα με εξετάσεις από μέρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες διενεργήθηκαν επί σκηνής, σε συνεργασία με την Αστυνομία, εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από ξεχασμένο μαγειρικό σκεύος σε αναμμένη μαγειρική συσκευή. Η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία ενημερώθηκε για διερεύνηση και περαιτέρω εξετάσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ