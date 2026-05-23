Βόμβες, πυροβολισμοί σε γραφεία forex και εκβιασμοί επιχειρηματιών – Οι πρώτες μεγάλες υποθέσεις του κυπριακού FBI

Στο τέλος Ιουνίου θα ξεκινήσει η εκδίκαση των πρώτων δύο υποθέσεων με τις οποίες ασχολήθηκε το κυπριακό FBI. Πρόκειται για δύο φαινομενικά διαφορετικές υποθέσεις που όμως, εκ των δεδομένων που τις συνοδεύουν, φέρεται να σχετίζονται. Κατηγορούμενοι στη μία υπόθεση είναι ένα ζεύγος Ελλήνων γεωργιανής καταγωγής, ηλικίας 49 και 50 ετών, και στην άλλη υπόθεση ένας 45χρονος αστυνομικός. Σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να σχετίζονται με υποθέσεις εκβιασμού και άλλες εγκληματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα στη Λεμεσό από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Οι δύο υποθέσεις καταχωρίσθηκαν ξεχωριστά, σε διαφορετικές διαδικασίες, και έτσι θα συνεχίσει και η εκδίκασή τους.

Αν και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει το ζεύγος είναι σαφώς σοβαρότερες, οι δύο υποθέσεις είναι «ομπρέλα» για διάφορες εγκληματικές ενέργειες που έγιναν στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης αφορούσε εκβιασμούς και απειλές κατά επιχειρηματιών με σκοπό την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών ή ακόμα και μετοχών σε εταιρείες. Ταυτόχρονα φέρεται να υπάρχει εμπλοκή με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και λεγόμενης προστασίας νυχτερινών κέντρων μέσω εταιρειών παροχής ασφάλειας.

Το ιδιαίτερο που ξεχωρίζει στις υποθέσεις αυτές, και φαίνεται να είναι και ο λόγος που ασχολήθηκε το ειδικό νέο κλιμάκιο της Αστυνομίας, είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνταν καθώς και τα τεράστια ποσά που διακινούνταν. Μεταξύ άλλων, καταγράφονται υποθέσεις εκβιασμών με πυροβολισμούς, βόμβες και ειδικά κατά εταιρειών με τεράστια έσοδα, όπως για παράδειγμα εταιρείες forex, στοιχηματικές εταιρείες και εταιρείες που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά. Ξεχωρίζει επίσης ότι δεν ζητούσαν μόνο τεράστια χρηματικά ποσά αλλά μέχρι και μετοχές στις εταιρείες.

Το ζεύγος Γεωργιανών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία για την παραπομπή του ζεύγους σε δίκη πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, μετά από αίτημα της Αστυνομίας, για λόγους ασφαλείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορίες που αφορούν τους δύο σχετίζονται με τουλάχιστον 14 εγκληματικές ενέργειες που έχουν συμβεί στη Λεμεσό από τις αρχές του 2025 και έπειτα. Μεταξύ άλλων αφορούν πυροβολισμούς σε γραφεία forex, απόπειρα φόνου σε ξενοδοχείο και τις γνωστές υποθέσεις κατά Ρώσου επιχειρηματία.

Ο 49χρονος και η 50χρονη αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές κατηγορίες, όπως συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διάφορα φορολογικά αδικήματα, καθώς και παράνομη κατοχή περιουσίας. Οι δύο αποφασίστηκε όπως αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους μέχρι την έναρξη της δίκης στο τέλος Ιουνίου. Συγκεκριμένα, έχουν παραδώσει τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, έχουν τοποθετηθεί τα ονόματά τους στο στοπ λιστ, υπέγραψαν εγγύηση από αξιόχρεο εγγυητή, καθώς επίσης θα υπογράφουν καθημερινά σε αστυνομικό σταθμό της περιοχής τους.

Για τους δύο, τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι τώρα φαίνεται να τους συνδέουν άμεσα, ως συγγενείς αλλά και συνεργάτες, με πρόσωπο που καταζητείται από τις ελληνικές Αρχές και φέρεται να δραστηριοποιείται στο Ντουμπάι. Οι δύο, σύμφωνα με τις έρευνες της Αστυνομίας, λειτουργούσαν στην Κύπρο για λογαριασμό του και είχαν κυρίως ρόλο είσπραξης χρημάτων αλλά και μεταφοράς τους μέσω διαφόρων καναλιών προς τον καταζητούμενο. Κατά τη σύλληψη και έρευνα στην οικία τους, εντοπίστηκε μεταξύ άλλων φωτογραφία της 50χρονης με τον καταζητούμενο, καθώς και άλλα τεκμήρια που φανερώνουν μία σύνδεση. Επιπλέον, πραγματοποίησαν σειρά ταξιδιών σε Θεσσαλονίκη και Ντουμπάι το τελευταίο διάστημα, ενώ σε ένα από αυτά ήταν «παρών» (από την Κύπρο προς το Ντουμπάι) και στενό συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου εγκεφάλου.

Αυτό που οδήγησε την Αστυνομία στους δύο είναι οικονομικές έρευνες που έγιναν στους λογαριασμούς τους καθώς και στα περιουσιακά τους στοιχεία και ειδικά στα οχήματα που διατηρούσαν και αγόρασαν το τελευταίο διάστημα. Ταυτόχρονα έγιναν ενδελεχείς οικονομικές και λογιστικές μελέτες, που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα εισοδήματά τους δεν συνάδουν με τον τρόπο ζωής τους.

Στο ίδιο μοτίβο

Όσον αφορά τον 45χρονο αστυνομικό παραπέμφθηκε επίσης σε δίκη που θα αρχίσει στο τέλος Ιουνίου. Ο αστυνομικός αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και κατηγορίες που αφορούν τη φορολογική του δήλωση. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Εναντίον του αν και αρχικά ερευνούσαν πολύ σοβαρές υποθέσεις που αφορούσαν αδικήματα εκβιασμών, εντούτοις, από το κατηγορητήριο προκύπτει ότι έχουν περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό. Εξετάζονται μεταξύ άλλων οικονομικές συναλλαγές και καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών κατά την περίοδο 2020-2026, οι οποίες φέρεται να μην συνάδουν με τα δηλωμένα εισοδήματα και τις φορολογικές δηλώσεις του 45χρονου, καθώς και η προέλευση μετρητών που εντοπίστηκαν στην οικία του. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και αυτός είχε συχνά ταξίδια στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται αγοραπωλησίες πολυτελών οχημάτων, χωρίς να έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής στοιχεία που να δικαιολογούν την απόκτησή τους, μέσω δανείων ή τραπεζικών αναλήψεων.