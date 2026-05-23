Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Δασική πυρκαγιά από πτώση Κεραυνού στη Φλάσου, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς εργάστηκαν έξι άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Υπό πλήρη έλεγχο λόγω της έγκαιρης επέμβασης δασοπυροσβεστών, τέθηκε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε, από πτώση κερανού, το πρωί του Σαββάτου κοντά στο φράγμα Σολέας στην κοινότητα Φλάσου, της επαρχίας Λευκωσίας.

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφέρει ότι σήμερα στις 11:06, εκδηλώθηκε πυρκαγιά από πτώση κεραυνού, κοντά στο φράγμα Σολέας στην κοινότητα Φλάσου, της επαρχίας Λευκωσίας και λόγω της έγκαιρης επέμβασης των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς εργάστηκαν έξι άτομα του Τμήματος Δασών με δύο πυροσβεστικά οχήματα.

ΚΥΠΕ

Tags

κακοκαιρίαΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα