«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Έντονες βροχοπτώσεις σε διάφορες περιοχές της Κύπρου (βίντεο)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, με έντονες βροχοπτώσεις να σημειώνονται τις τελευταίες ώρες και να δημιουργούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Kitasweather, το σκηνικό του καιρού χαρακτηρίζεται από αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά, σε περιοχές του εσωτερικού, καθώς και στο ανατολικό ένα τρίτο (1/3) του νησιού.

Οι νεφώσεις αυτές δίνουν τοπικές βροχές, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τα νοτιοανατολικά τμήματα της οροσειράς του Τροόδους (και πιο μεμονωμένα τα δυτικά τμήματα της οροσειράς), καθώς και περιοχές προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά τμήματα της Κύπρου.

Χρήστες του Facebook έχουν ήδη αναρτήσει βίντεο και φωτογραφίες από , οι οποίες δείχνουν την ένταση των φαινομένων και τους πλημμυρισμένους δρόμους σε διάφορα σημεία του νησιού.

Ολόκληρη η πρόγνωση του καιρού

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές, περιοχές στο εσωτερικό και νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι.Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτριοι 4, τοπικά ισχυροί, 5 Μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά στα νότια μέχρι ταραγμένη.Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Παροδικά, κυρίως στα δυτικά, θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ.

Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Αύριο, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό σύντομη καταιγίδα στα ορεινά και περιοχές στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό γύρω στους 26 στα νότια, στα βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Τρίτη και την Τετάρτη κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες στα ορεινά και πιθανό και στο εσωτερικό. Την Πέμπτη πιθανό να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές.