Τουφάν Έρχιουρμαν: Επίσκεψη στο μαρωνίτικο χωριό Καρπάσια και αναρτήσεις για «εκλογές» και φυσικό αέριο

Το κατεχόμενο μαρωνίτικο χωριό Καρπάσια επισκέφθηκε χθες, Σάββατο ο Τ/κ ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν κατόπιν πρόσκλησης των κατοίκων, όπως έγραψε σε ανάρτησή του.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι συναντήθηκε και συνομίλησε με Μαρωνίτες που ζουν σήμερα στο χωριό και με εκείνους που μεγάλωσαν εκεί και τώρα ζουν στο «νότο», όπως αναφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές. «Τους ευχαριστώ ειλικρινά για τη φιλοξενία τους» πρόσθεσε.

Για τις «εκλογές» στα κατεχόμενα

Σε άλλη ανάρτησή του επίσης χθες, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι η διεξαγωγή «τοπικών και γενικών εκλογών» την ίδια ημέρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των «εκλογών», τη διαδικασία ψηφοφορίας και τη δημοκρατική νομιμότητα (ΣΣ: «τοπικές εκλογές» στα κατεχόμενα είναι προγραμματισμένες για τον ερχόμενο Δεκέμβριο και οι «βουλευτικές» για τον Ιανουάριο του 2027).

Η ταυτόχρονη «εκλογική διαδικασία», προσθέτει είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος που θα επιβαρύνει τους «εκλογικούς» αξιωματούχους, ιδίως το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο», και το κατά πόσον μπορούν να το αντέξουν είναι θέμα συζήτησης.

Φυσικό αέριο

Εξάλλου, σε ανάρτησή του το βράδυ της Παρασκευής ο Τουφάν Έρχιουρμαν έγραψε ότι ζητήματα όπως οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι υδρογονάνθρακες, η ενέργεια γενικά, οι εμπορικές οδοί, οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα για την κλιμάκωση προβλημάτων, για ν’ αποκλείσουν κάποιους, για την τροφοδότηση εντάσεων, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως το κλειδί για λύσεις, συμπερίληψη, αλληλεξάρτηση και διαρκή ειρήνη και σταθερότητα τόσο στο νησί όσο και στην περιοχή.

Στην ανάρτησή του πρόσθεσε ότι τόσο η οικονομική όσο και η πολιτική ορθολογικότητα υπαγορεύουν μια κίνηση προς την δεύτερη κατεύθυνση. «Διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ, καθώς και όσοι εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο κυπριακό πρόβλημα, θα πρέπει να επιλέξουν ευκαιρίες, όχι κινδύνους. διαρκή ειρήνη και σταθερότητα που θα ωφελήσει όλους, όχι ένταση που θα προκαλέσει ζημιές σε όλους».

Όλες οι προσπάθειές του, αναφέρει, είναι προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει με αυτό τον τρόπο.

Πηγή: ΚΥΠΕ