Αρχιεπίσκοπος: «Κλίκα» από τη Θεσσαλονίκη πίσω από την κρίση στην Πάφο – «Τραγικές» οι αναφορές Τυχικού για τον Απόστολο Παύλο

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Ιερά Μητρόπολη Πάφου μετά την εκλογή του νέου Μητροπολίτη, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο και κληθείς να σχολιάσει την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη με 11 ψήφους, ο Μακαριότατος ανέφερε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου κατανόησε πως τα όσα συνέβησαν στην Πάφο δεν ήταν παρορμητικές ενέργειες, αλλά μια κατάσταση που έπρεπε να διορθωθεί για ολόκληρη την Εκκλησία.

Πίσω από τα γεγονότα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Αρχιεπίσκοπος, βρισκόταν μια «κλίκα» στην Θεσσαλονίκη που επηρέαζε τις εξελίξεις, ενώ υποστήριξε ότι υπήρχαν σχέσεις με τον τέως Μητροπολίτη ακόμη και πριν από την εκλογή του. Χαρακτήρισε επίσης ως «τραγικές καταστάσεις» τις δημόσιες αναφορές του τέως Μητροπολίτη περί εμφάνισης του Αποστόλου Παύλου.

Απαντώντας σε ερώτηση, διευκρίνισε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα δημιουργίας νέας Μητρόπολης στους Σόλους, για να προσθέσει ότι η μόνη πρόταση που είχε συζητηθεί ήταν να μπορούσε ο τέως Μητροπολίτης να παραμείνει ως Επίσκοπος και να αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα.

Σε σχέση με τα ανοιχτά ζητήματα που καλείται να διαχειριστεί ο νέος Μητροπολίτης, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο θέμα του δημόσιου κήπου και του Μητροπολιτικού Ναού, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα απέρριψε καταγγελίες περί οικονομικών ατασθαλιών και ανέφερε ότι υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και πως όσοι διατυπώνουν επώνυμες κατηγορίες, καλούνται να τις αποδείξουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι ζητούμενο παραμένει η απελευθέρωση της νήσου και η πλήρης απόδοση στους Κυπρίους των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, όπως η ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση.

Επανέλαβε επίσης την θέση ότι μοντέλα όπως η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ή η λύση δύο κρατών, οδηγούν σε εθνική ευθανασία.

Πηγή: riknews

