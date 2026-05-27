Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας: Αντίστροφη μέτρηση για τον οδικό χάρτη και τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναμένεται να παρουσιάσει μέχρι τις 30 Ιουνίου στην Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την υλοποίηση όσων συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 15 Μαΐου 2026, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αντικείμενο την αναβάθμιση και ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και του χερσαίου χώρου του λιμένα Λάρνακας, ανέφερε ο Δήμαρχος Λάρνακας και Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Βύρας.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει πως χθες Τρίτη πραγματοποιήθηκε συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας.

Κατά τη συνεδρία, ο κ. Βύρας ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα όσα συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στις 15 Μαΐου.

Όπως σημειώνεται, σύμφωνα με την ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής, κατά τη συνάντηση στο Προεδρικό συμφωνήθηκε η συνολική υλοποίηση του έργου να αναληφθεί από την Αρχή Λιμένων Κύπρου. Σε ό,τι αφορά το λιμάνι, αποφασίστηκε η αναβάθμισή του σε τουριστικό και συμβατό εμπορικό φορτίων, όπως αποτελεί διαχρονικό αίτημα της πόλης.

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση του εξοπλισμού διαχείρισης οχληρών φορτίων, με στόχο την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, αναφέρεται.

Αναφορικά με τη μαρίνα, αποφασίστηκε η αναβάθμιση και επέκτασή της, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 200 σκαφών. Προωθείται, επίσης η ανάπτυξη του χερσαίου χώρου, έκτασης τουλάχιστον 50.000 τετραγωνικών μέτρων, για αστικές χρήσεις, σύμφωνα με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις ανάγκες της πόλης και κεντρικός στόχος παραμένει η ενοποίηση του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας.

Ο κ. Βύρας ενημέρωσε, επίσης, ότι "η Αρχή Λιμένων Κύπρου αναμένεται να παρουσιάσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 στην Επιτροπή Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την υλοποίηση των παραπάνω", σημειώνεται.

Όπως επισημάνθηκε, "η Αρχή Λιμένων Κύπρου έχει διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι διαθέσιμοι πόροι για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε ότι η όλη διαδικασία θα προχωρήσει σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πόλης".

Προς τον σκοπό αυτό, "έχει ήδη συσταθεί Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης με τη συμμετοχή του Κράτους, της Αρχής Λιμένων Κύπρου και των τοπικών φορέων, με αποστολή την αποσαφήνιση των βασικών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη για την προώθηση του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την ετοιμασία master plan, καθώς και την οργάνωση και ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας", σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ