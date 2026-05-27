Στο περίμενε για νεότερα: Έρχονται ανακοινώσεις για «Σάντη» - «Κράτος Μαφία»

Αφού πέρασε ο… κουρνιαχτός από τις βουλευτικές εκλογές το ενδιαφέρον στρέφεται σε δύο υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα και για τις οποίες αναμένονται ανακοινώσεις αναφορικά με την κατάληξή της. Πρόκειται για την υπόθεση «Σάντη» και για τα όσα αναφέρονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία». Κοινός παρονομαστής και στις δύο υποθέσεις είναι ο Μακάριος Δρουσιώτης. Στην πρώτη υπόθεση, η αυτεπάγγελτη έρευνα από την Αστυνομία άρχισε μετά την ανάρτησή του και τους ισχυρισμούς του κατονομάζοντας συγκεκριμένα πρόσωπα και στη δεύτερη, είναι ο συγγραφές του βιβλίου «Κράτος Μαφία».

Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση «Σάντη», θεωρείται θέμα μερικών ημερών η Αστυνομία να προχωρήσει σε ανακοινώσεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της αυτεπάγγελτης έρευνας και κατά πόσο μετά τη μελέτη και αξιολόγηση του φακέλου από τη Νομική Υπηρεσία θα καταχωρισθούν υποθέσεις στο δικαστήριο.

Η Αστυνομία θεωρεί ότι πλέον έχει ξεκάθαρη εικόνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης ακόμη και για συγκεκριμένα ερωτήματα όπως για παράδειγμα, τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης άρχισε να κατασκευάζει (όπως η ίδια ανέφερε σε κατάθεσή της) τα μηνύματα και το υλικό που τα συνόδευε. Η Νομική Υπηρεσία, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ολοκληρώσει την εξέταση του φακέλου, χωρίς να υπάρχουν εισηγήσεις για πρόσθετες ενέργειες από την Αστυνομία. Να σημειωθεί ότι, από την ημέρα έναρξης της αυτεπάγγελτης έρευνας, οι ανακριτές του Αρχηγείου Αστυνομίας, ενεργούσαν με οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία, και συγκεκριμένα από Εισαγγελέα της Δημοκρατίας στον Τομέα Ποινικού Δικαίου.

Ο προβληματισμός που υπήρχε κατά πόσον η ενημέρωση για την υπόθεση «Σάντη» θα γινόταν από την Αστυνομία ή τη Νομική Υπηρεσία έχει ξεπεραστεί. Αποφασίστηκε ότι η ενημέρωση θα γίνει από την Αστυνομία καθώς η αυτεπάγγελτη έρευνα άρχισε με οδηγίες του αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη. Το ενδεχόμενο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι η ενημέρωση να γίνει από τον ίδιο τον αρχηγό Αστυνομίας.

Υπάρχει, βεβαίως, το ερώτημα μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει η ενημέρωση; Από τη στιγμή που κάποια πρόσωπα έχουν αναφερθεί δημόσια, κάποια αντέδρασαν, κάποια μάλιστα κινήθηκαν νομικά κατά του Μακάριου Δρουσιώτη, το ερώτημα είναι εάν κατά την ενημέρωση που θα γίνει θα δοθούν και περαιτέρω λεπτομέρειες. Πρόκειται σαφώς για κάτι απομακρυσμένο, ειδικά εάν υπάρχει πρόθεση για να ασκηθούν ποινικές διώξεις καθώς θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε τρόπο η υπόθεση. Όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν όταν ανακοινωθεί η ημερομηνία της ενημέρωσης για την υπόθεση «Σάντη».

Δέσμευση για Ιούνιο

Εντός Ιουνίου, η ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση «Κράτος Μαφία». Η έκθεση των τεσσάρων λειτουργών βρίσκεται στα χέρια της Αρχής εδώ και μερικές βδομάδες, και όπως ανακοινώθηκε, «η Αρχή δεν θα τοποθετηθεί επί του περιεχομένου της έκθεσης καθώς θα πρέπει πρώτα να ακολουθηθούν οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, όπως μελέτη της έκθεσης, αξιολόγησή της και απόφαση της Αρχής επί του περιεχομένου της». Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, που έκδωσε στις 5 Μαΐου, «μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης της έκθεσης, όλες οι διεργασίες διεξάγονται υπό συνθήκες πλήρους εχεμύθειας όπως προνοεί η νομοθεσία. Μετά το πέρας των πιο πάνω διαδικασιών, η Αρχή, στο πλαίσιο της διαφάνειας θα εκδώσει λεπτομερή ανακοίνωση για το περιεχόμενο της έκθεσης. Ο χρόνος έκδοσης της ανακοίνωσης, λόγω του ογκωδέστατου υλικού δεν δύναται να υπολογιστεί επακριβώς αλλά σίγουρα θα είναι πριν το τέλος Ιουνίου, 2026.

Πρόκειται πάντως, για άλλη μια σοβαρή υπόθεση, η οποία ανεξαρτήτως τελικής έκβασης θα προκαλέσει αντιδράσεις. Κυρίως λόγω του γεγονότος, ότι υπάρχουν αναφορές είτε για τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, είτε για άλλους θεσμούς της Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι το ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης επέλεξε να απαντήσει στο περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία», με το δικό του βιβλίο το οποίο τιτλοφορείται «Ο συκοφάντης». Το περιεχόμενο του εν λόγω βιβλίου αποτελεί απάντηση τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτου που αναφέρονται στο «Κράτος Μαφία».