«Δεν θα επιτρέψουμε παρεμβάσεις και κουλτούρα ατιμωρησίας στις Φυλακές», απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην ΙΣΟΤΗΤΑ

Απάντηση στις αιχμές της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ δίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ξεκαθαρίζοντας πως οι πειθαρχικές διαδικασίες στις Φυλακές διεξάγονται ανεξάρτητα, αντικειμενικά και χωρίς οποιεσδήποτε παρεμβάσεις.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει ότι σέβεται πλήρως το δικαίωμα έκφρασης των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ωστόσο υπογραμμίζει πως «η δημόσια στοχοποίηση θεσμών και προσώπων, με τρόπο που επιχειρεί να δημιουργήσει πίεση γύρω από εν εξελίξει πειθαρχική διαδικασία, δεν υπηρετεί ούτε τον συνδικαλισμό ούτε τη χρηστή διοίκηση».

Παράλληλα, τονίζει ότι «ουδείς δικαιούται να παρέμβει, να επηρεάσει ή να καθοδηγήσει πειθαρχική υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη», σημειώνοντας πως οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαμηνύει ακόμη ότι «δεν πρόκειται να επιτρέψει παρεμβάσεις ή πιέσεις για αλλότριους σκοπούς, ούτε τη δημιουργία κουλτούρας ατιμωρησίας» στις υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. Όπως αναφέρει, «οι κανόνες, οι υποχρεώσεις και η λογοδοσία ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως θέσης, ιδιότητας ή συνδικαλιστικής δράσης».

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο επισημαίνει πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Φυλακές είναι γνωστά και καταγεγραμμένα, προσθέτοντας ότι «έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπισή τους».

Καταλήγοντας, σημειώνει ότι «η επίλυση των προβλημάτων δεν γίνεται με δηλώσεις σκοπιμότητας ούτε με δημόσιες πιέσεις», αλλά «με ευθύνη, σοβαρότητα, σεβασμό στις διαδικασίες και τήρηση των καθηκόντων από τον καθένα, στη θέση που υπηρετεί».