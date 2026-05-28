Σκληρό χτύπημα της ΕΕ στην Temu - Πρόστιμο μαμούθ για επικίνδυνα προϊόντα και αποτυχία ελέγχων

Πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιβάλλει η Κομισιόν στην γνωστή και δημοφιλή εταιρία Temu βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (Digital Services Act - DSA) για τα επικίνδυνα προϊόντα προς χρήση, καθώς η εταιρεία «δεν κατάφερε να εντοπίσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους των παράνομων προϊόντων που προσφέρονται στην πλατφόρμα της και την επακόλουθη βλάβη στους καταναλωτές στην ΕΕ».

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή δείχνουν ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ είναι πολύ πιθανό να συναντήσουν παράνομα αντικείμενα στην πλατφόρμα αγορών TEMU. Σύμφωνα με την Κομισιόν, η αξιολόγηση κινδύνου της Temu για το 2024 δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα που ορίζονται στον DSA, αλλά βασίζεται σε γενικές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στο σύνολό του, και όχι σε συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με την ίδια την υπηρεσία της Temu, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων εκθέσεων και δοκιμών.

Η Κομισιόν υπολόγισε πόσο συχνά οι καταναλωτές της ΕΕ είναι πιθανό να συναντήσουν παράνομα αντικείμενα, μέσα από μια άσκηση mystery shopping, τα στοιχεία της οποίας συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα του εκτελεστικού βραχίονα της Ένωσης. Τα στοιχεία από αυτή την άσκηση δείχνουν ότι ένα πολύ υψηλό ποσοστό των επιλεγμένων φορτιστών απέτυχε στις βασικές δοκιμές ασφαλείας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν, «σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορτιστές υπερθερμαίνονταν και έπαιρναν φωτιά», ενώ για τα βρεφικά παιχνίδια - κυρίως κουδουνίστρες και μικρά παιχνίδια για μωρά - σημείωσε ότι εντοπίστηκαν «κίνδυνοι πνιγμού, αποσπώμενα εξαρτήματα και επικίνδυνες χημικές ουσίες»

Στους ελέγχους για κοσμήματα και άλλα αξεσουάρ εξετάστηκαν ζητήματα όπως η λανθασμένη σήμανση, η μη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η πιθανή παρουσία επικίνδυνων υλικών. Όπως ανέφερε η Κομισιόν, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μεμονωμένα προϊόντα αλλά «τη συνολική αποτυχία της πλατφόρμας να διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα εντοπισμού και απομάκρυνσης παράνομων ή επικίνδυνων προϊόντων πριν φτάσουν στους Ευρωπαίους καταναλωτές».

Επίσης, η εταιρία Temu φαίνεται ότι δεν αξιολόγησε σωστά πώς ο σχεδιασμός της υπηρεσίας της, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συστάσεων και των προγραμμάτων προώθησης προϊόντων από συνδεδεμένους influencers, θα μπορούσε να ενισχύσει τους κινδύνους διάδοσης παράνομων προϊόντων. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA), οι καθορισμένες Πολύ Μεγάλες Διαδικτυακές Πλατφόρμες υποχρεούνται να αξιολογούν επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους που συνδέονται με τις υπηρεσίες τους και να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο μεμονωμένα προϊόντα, αλλά συνολικά τα συστήματα ελέγχου της πλατφόρμας. «Η υπόθεση δεν αφορά 100 ή 200 παράνομα προϊόντα. Αφορά το αν η πλατφόρμα διαθέτει μηχανισμούς για να εντοπίζει και να αποτρέπει την εμφάνιση παράνομων προϊόντων», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε σήμερα και αφορά στη χρήση του 2024 και την πρώτη αξιολόγηση που αφορά την πλατφόρμα Temu, υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της παράβασης, τη σοβαρότητά της όσον αφορά τους επηρεαζόμενους χρήστες της ΕΕ και τη διάρκειά της, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο που ενημέρωσε τον Τύπο, σημειώνοντας ότι η μη διεξαγωγή κατάλληλων αξιολογήσεων κινδύνου «αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή παραβίαση», καθώς «η αξιολόγηση κινδύνου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των υποχρεώσεων των πολύ μεγάλων πλατφορμών στο πλαίσιο του DSA».

Η πλατφόρμα Temu τώρα έχει προθεσμία έως τις 28 Αυγούστου 2026 για να υποβάλει σχέδιο δράσης στην Κομισιόν, όπου θα καθορίζει μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης των υποχρεώσεών της σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εταιρεία θα πρέπει να παρουσιάσει μια «state-of-the-art αξιολόγηση κινδύνου», βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία και αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου προϊόντων και πωλητών.

«Δεν θέλουμε οι πλατφόρμες να αντιμετωπίζουν αυτή τη διαδικασία ως μια απλή άσκηση», ανέφερε αξιωματούχος της Επιτροπής, προειδοποιώντας ότι η συμμόρφωση της Temu θα εξεταστεί στενά και στα επόμενα στάδια της έρευνας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών θα έχει ένα μήνα από την παραλαβή του σχεδίου για να εκδώσει τη γνώμη του. Η Επιτροπή θα έχει στη συνέχεια ένα ακόμη μήνα για να λάβει την τελική της απόφαση και να ορίσει μια εύλογη περίοδο για την εφαρμογή της.

Υπενθυμίζεται ότι η Κομισιόν μπορεί να επιβάλει πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου τζίρου της εταιρείας. Το σημερινό ύψος του προστίμου είναι χαμηλότερο, αλλά η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι το 6% αποτελεί το ανώτατο όριο και όχι στόχο, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιπλέον κυρώσεων σε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με τις υπόλοιπες επιταγές του ευρωπαϊκού νόμου. «Δεν ξεκινάμε από ένα ιδανικό ποσοστό προστίμου και μετά κάνουμε τους υπολογισμούς. Το ποσοστό είναι απλώς ο τελικός έλεγχος ώστε να μην ξεπεραστεί το 6%», ανέφεραν αξιωματούχοι της Επιτροπής.

Η Κομισιόν σημείωσε επίσης ότι η υπόθεση δεν έχει κλείσει οριστικά, καθώς παραμένουν σε εξέλιξη και άλλες έρευνες για την Temu, όπως για τη διάδοση παράνομων προϊόντων, τα recommendation systems και τις πρακτικές «εθιστικού σχεδιασμού», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής επιπλέον κυρώσεων στο μέλλον εάν διαπιστωθούν νέες παραβιάσεις ή ελλιπής συμμόρφωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ