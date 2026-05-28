Η Διεθνής Στρατηγικός Σύμβουλος και Πρώην Ανώτατο Στέλεχος των Microsoft & Meta, Corina Taban, σε ένα Αποκλειστικό Masterclass με τίτλο «Brave. Bold. Visible.»

Με κοινό όραμα την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς ηγετών στον τομέα της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, το Future Skills Hub το Κέντρο Δία Βίου Μάθησης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με συνδιοργανωτή τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (CITEA) και σε στρατηγική συνεργασία με την NetU, ανακοινώνει τη διεξαγωγή ενός αποκλειστικού online Masterclass με τίτλο “BRAVE. BOLD. VISIBLE. Redefining Confidence in Tech & Leadership.”

Το διαδραστικό webinar θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, από τις 16:00 έως τις 18:00 (EEST), με εισηγήτρια τη διακεκριμένη στρατηγικό σύμβουλο Corina Taban, ιδρύτρια της ‘934 Leadership Advisors’ και πρώην ανώτατο στέλεχος στις εταιρείες Microsoft και Meta.

Μακριά από τα συνηθισμένα σεμινάρια, αυτό το masterclass βασίζεται στην επιστήμη της συμπεριφοράς και αντιμετωπίζει την αυτοπεποίθηση ως στρατηγική, καλλιεργήσιμη δεξιότητα. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για γυναίκες στην τεχνολογία, επιχειρηματίες και στελέχη, προσφέροντας έναν πρακτικό οδηγό για τη μετατροπή των υψηλών επιδόσεων σε ηγετική προβολή.

Η στρατηγική συνεργασία του Future Skills Hub με τον CITEA και τη NetU καλύπτει αυτό ακριβώς το κενό, εξασφαλίζοντας στους επαγγελματίες της Κύπρου online πρόσβαση στην Corina Taban για την ουσιαστική ανάδειξη της εταιρικής τους επιρροή.

Οι βασικοί πυλώνες του masterclass περιλαμβάνουν:

The Behavioral Model: Η αυτοπεποίθηση ως δεξιότητα που καλλιεργείται.

Closing the Visibility Gap: Πώς οι υψηλές επιδόσεις μετατρέπονται σε στρατηγικούς ρόλους.

Strategic Self-Advocacy: Ανάπτυξη διοικητικής παρουσίας με αυθεντικότητα.

Σχετικά με την Εισηγήτρια: Η Corina Taban είναι ερευνήτρια, ειδικός σε θέματα εργασιακής συμπεριφοράς και πρώην στέλεχος τεχνολογίας, έχοντας ηγηθεί διεθνών στρατηγικών συνεργασιών ύψους εκατομμυρίων δολαρίων για τη Microsoft και τη Meta. Έχει αναγνωριστεί ως "Next Generation Female Leader" από τη McKinsey και είναι Teaching Fellow στο Judge Business School του Πανεπιστημίου του Cambridge. Παράλληλα, ολοκληρώνει το Διδακτορικό της στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (DBA), με επίκεντρο τη δυναμική της ηγεσίας και την εταιρική προσαρμοστικότητα σε περιβάλλοντα υψηλής τεχνολογίας.

Εγγραφές και Συμμετοχή: Το masterclass θα διεξαχθεί διαδικτυακά στην αγγλική γλώσσα. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει επίσημα, ενώ προσφέρονται ειδικές τιμές για τους φοιτητές και απόφοιτους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, τα μέλη του CITEA, καθώς και για όσους πραγματοποιήσουν έγκαιρη εγγραφή (Early Bird) έως τις 7 Ιουνίου.

Περισσότερες Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, για να κατεβάσετε το επίσημο φυλλάδιο ή για να εξασφαλίσετε τη θέση σας, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Future Skills Hub: https://shortcourses.euc.ac.cy/product/an-exclusive-online-masterclass-bold-visible-redefining-confidence-in-tech-leadership/

Email: shortcourses@euc.ac.cy | Telephone: 22713058 | Website: https://shortcourses.euc.ac.cy/