Μια ώρα στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 28 Μάϊου, ξενάγηση εκπροσώπων των ΜΜΕ στον χώρο ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Κύπρου, με πρωτοβουλία της Cyfield.

Μια πρωτοβουλία που πρόσφερε στους δημοσιογράφους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία του εμβληματικού αυτού έργου, καθώς δεν αποτελεί απλώς για ένα έργο με πολιτιστική και αρχιτεκτονική αξία. Εύλογα, θεωρείται ως μια ουσιαστική επένδυση στη συλλογική μνήμη, την εθνική ταυτότητα, τη γνώση και τον τουρισμό, που θα τοποθετήσει τη χώρα μας στον διεθνή χάρτη των πολιτιστικών προορισμών.

Τη ξενάγηση πραγματοποίησε ο Project Manager του έργου και διευθυντής Cyfield, κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης, ο οποίος παρουσίασε τις τεχνικές προδιαγραφές, τις καινοτόμες μεθόδους κατασκευής, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που συνοδεύουν την ανέγερση ενός μουσείου διεθνών προδιαγραφών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αρχές βιωσιμότητας και λειτουργικότητας που διέπουν τον σχεδιασμό του έργου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς.

Εκ μέρους της διευθυντικής ομάδας της Cyfield, η κα. Έφη Χρυσοχού υπογράμμισε τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου να συμβάλλει με την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και τις καινοτόμες μεθόδους του στην υλοποίηση έργων που χαρακτηρίζονται ως εθνικής εμβέλειας και σημασίας ένεκα της ενεργούς συμβολής του στη διαμόρφωση του σύγχρονου προφίλ της Κύπρου.

Μετά το πέρας της ξενάγησης ακολούθησε πρόγευμα, δίνοντας την ευκαιρία για περαιτέρω συζήτηση γύρω από το νέο αρχαιολογικό μουσείο, το οποίο όχι μόνο θα αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα του είδους του στην Ευρώπη, αλλά συνάμα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για ένα βιώσιμο μέλλον, αντάξιο της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την κατασκευή του νέου αρχαιολογικού μουσείου έχει αναλάβει η κοινοπραξία Iacovou – Cyfield (M) Joint Venture, συνδυάζοντας τη δυναμική δύο καταξιωμένων εταιρειών της κυπριακής κατασκευαστικής βιομηχανίας, ενώ η σύμβαση προβλέπει περίοδο συντήρησης δύο ετών, καθώς και δυνατότητα δεκαετούς συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονική ποιότητα και η εύρυθμη λειτουργία του μουσείου.

Πληροφορίες για το έργο:

· Έργο τελευταίας τεχνολογίας, με σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

· Εμβαδό τεμαχίου ανέγερσης 39.988 τ.μ.

· Περιβάλλεται από τις οδούς Χείλωνος, Νεχρού και Ποταμό Πεδιαίο.

· Συνολικό εμβαδό έργου: 30.000 τ.μ.

· 200.000 κυβικά μέτρα εκσκαφές.

· 8.000 τετρ. μέτρα διαφραγματικοί τοίχοι.

· 85.000 κυβικά μέτρα μπετόν, διαφορετικών κατηγοριών, γκρίζο και υπόλευκο, με ειδική επεξεργασία.

· 1.000.000 μοναδικά κομμάτια ξυλείας, με διαφορετικά μεγέθη και γεωμετρία

· 77 σεισμικοί μονωτήρες, ειδικά σχεδιασμένοι για το κτήριο, με μετατοπίσεις μέχρι 15 εκ. σε όλες τις κατευθύνσεις.

· 10.000 τετρ. μέτρα χειροποίητου χυτού μωσαϊκού δαπέδου που κατασκευάζεται επί τόπου και 8.000 τετρ. μέτρα προκατασκευασμένων πλακών σε πλατεία.

· 6.500 τετρ. μέτρα ξύλινου καμπυλωτού δαπέδου, με τη διαδικασία άτμισης για να επιτευχθούν οι καμπυλότητες.

· 6.000 τετρ. μέτρα μοναδικών μωσαϊκών δαπέδων, με διαστάσεις μέχρι 1Χ2μ.

· 4 θυροφράγματα στις εισόδους που δουλεύουν με βαρύτητα και θα προστατεύσουν το υπόγειο σε περίπτωση πλημμύρας.

· 17 ανελκυστήρες τελευταίας τεχνολογίας και πλατφόρμα μεταφοράς φορτίων.

· 20 πυροκουρτίνες διαχωρισμού πυροδιαμερισμάτων για προστασία κοινού και εκθεμάτων.

· 300 θύρες

· 15.000 τετρ. μέτρα ταβάνι, διαφόρων κατηγοριών (ξύλινο, μεταλλικό, ακουστικό)

· 500 προθήκες φύλαξης εκθεμάτων, 1000 βάθρα ειδικών κατασκευών για εκθέματα.

· Τρεις βασικές ζώνες.

· Ζώνη εδάφους: 2 υπόγεια και πλατεία στο 1ο υπόγειο όπου φιλοξενούνται οι καθημερινές λειτουργείες του Μουσείου, χώροι περιοδικών εκθέσεων 1.000τ.μ., χώροι εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστήρια συντήρησης 2.000 τ.μ., εστιατόρια/καφετέρια, γραφεία διεύθυνσης, πωλητήριο, 1 υπαίθριος και 1 στεγασμένος χώρος στάθμευσης, αποθήκες φύλαξης αρχαιοτήτων 5.000 τ.μ., βοηθητικοί και κοινόχρηστοι χώροι.

Ανώτερη ζώνη: 3 αιωρούμενοι εκθεσιακοί όγκοι, με τις ονομασίες: «Τόπος», «Θάλασσα» και «Κόσμος». Η υπερύψωσή τους επιτρέπει την ελευθέρωση του επιπέδου της πόλης. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται η ενδιάμεση ζώνη.

· Ενδιάμεση ζώνη: Μεγάλη δημόσια πλατεία, υπαίθριος χώρος, χώροι πρασίνου, καθιστικοί χώροι, γυάλινος χώρος υποδοχής, ελεύθερη και ασφαλής πρόσβαση.

· Αποτελείται από 5 επίπεδα, 2 υπόγεια, ισόγειο και ανωδομή (3 διώροφα κτήρια).

- Αρχιτέκτονας έργου: Θεώνη Ξάνθη (XZA Architects), η οποία έλαβε το 1ο βραβείο στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε.

· Στο έργο απασχολούνται καθημερινά 150 εργαζόμενοι, 22 διαφορετικών ειδικοτήτων.