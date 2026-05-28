Τριήμερο Κατακλυσμού: Στους δρόμους η Αστυνομία για εντατικούς ελέγχους αλκοόλης και ταχύτητας

Αυξημένα μέτρα και ισχυρή παρουσία της Τροχαίας στους αυτοκινητόδρομους από το Σάββατο έως τη Δευτέρα – Η έκκληση στους οδηγούς για την αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

Αυξημένα μέτρα λαμβάνει η Αστυνομία για το τριήμερο του Κατακλυσμού, Σάββατο 30 Μαΐου με Δευτέρα 1η Ιουνίου, με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, για πρόληψη των οδικών συγκρούσεων, απάμβλυνση της τροχαίας κίνησης και παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους πολίτες που θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, τα μέτρα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν αυξημένη παρουσία των μελών της Αστυνομίας και ειδικότερα των Τμημάτων Τροχαίας σε αυτοκινητόδρομους, υπεραστικούς δρόμους και ιδιαίτερα στις κύριες οδικές αρτηρίες.

Όπως αναφέρεται, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την οδική ασφάλεια, θα διεξάγονται και εντατικοποιημένοι αστυνομικοί έλεγχοι παραβάσεων τροχαίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις τροχαίας που αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, όπως η οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και ναρκωτικών.

Συμπληρώνεται ότι λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης που αναμένεται να παρατηρηθεί στο οδικό δίκτυο, η Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, καθώς και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

