Παραλύει η Λευκωσία λόγω της διαμαρτυρίας των Κτηνοτρόφων - Τι αναφέρει η Αστυνομία

Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν γύρω στις 11 το πρωί σήμερα κτηνοτρόφοι για το θέμα του αφθώδους πυρετού, όπου θα κατευθυνθούν μετά από συγκέντρωση παρά το ΓΣΠ, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το βράδυ της Πέμπτης, ανακοίνωσε σειρά συναντήσεων για το θέμα την ερχόμενη Τρίτη.

«Αναμένουμε ότι ο Πρόεδρος θα δεχθεί να μπούμε στο Προεδρικό για να συζητήσουμε μαζί του», δήλωσε χθες στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος της «Φωνής των Κτηνοτρόφων», Στέλλα Πέτρου. Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων είναι να σταματήσουν οι θανατώσεις ζώων, να σταματήσουν οι δειγματοληψίες και να αποζημιωθούν σωστά οι πληγέντες κτηνοτρόφοι, είπε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του χθες βράδυ αναφέρθηκε στην ανάγκη συλλογικής δράσης για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, τονίζοντας ότι «χωρίς συνεργασία δεν θα αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση». Παράλληλα ανακοίνωσε σειρά συναντήσεων με επιστημονικούς και αγροτικούς φορείς την προσεχή Τρίτη.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην τελετή απονομής των Βραβείων Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το απόγευμα της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους συνεργάτες του, παρουσία και του Σταύρου Μαλά.

Όπως είπε, έχει διευθετηθεί για τις 9:30 το πρωί της Τρίτης συνάντηση με την επιδημιολογική ομάδα που συνδράμει στις προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης, ενώ στις 11:00 θα συναντηθεί με τις αγροτικές οργανώσεις. Πρόσθεσε επίσης ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή και με την Ένωση Κτηνοτρόφων.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία ανακοίνωσε, επίσης, χθες πως θα εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας και τροχαίες διευθετήσεις για την ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης των κτηνοτρόφων στη Λευκωσία, την Παρασκευή.

ΚΥΠΕ