Χατζηπαντέλα: Στην Πολωνία με αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ασφάλεια και ευρωπαϊκά κονδύλια

Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων από την Πολωνία, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. βρέθηκαν στο επίκεντρο της αποστολής της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πολωνία, στην οποία συμμετείχε ο Ευρωβουλευτής Μιχάλης Χατζηπαντέλα (ΔΗΣΥ/ΕΛΚ).

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία και στην πόλη Rzeszów, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, με στόχο την ενημέρωση για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε τομείς στρατηγικής σημασίας, όπως η ασφάλεια, οι υποδομές, η καινοτομία, η περιφερειακή ανάπτυξη και η αμυντική βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επαφές με την πολιτική ηγεσία της Πολωνίας, μεταξύ των οποίων συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Radosław Sikorski και τον Υπουργό Οικονομικών Andrzej Domański, ενώ η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε επίσης τα κεντρικά γραφεία της Frontex.

Στο πλαίσιο της αποστολής, ο κ. Χατζηπαντέλα επισκέφθηκε το Medevac Hub Jasionka, εγκατάσταση που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ιατρικές διακομιδές, καθώς και το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka, το οποίο αποτελεί σημαντικό κόμβο μεταφοράς ανθρωπιστικής και στρατηγικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο Podkarpackie Innovation Centre και στις εγκαταστάσεις της Pratt & Whitney Poland, όπου υπογραμμίστηκε ο ρόλος των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην καινοτομία, την αεροδιαστημική τεχνολογία και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας και ανθεκτικότητας της Ευρώπης.

Μέσα από τη συμμετοχή του Μιχάλη Χατζηπαντέλα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κύπρος έχει ενεργό παρουσία στις συζητήσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, την προστασία των συνόρων και τη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πολιτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της αποστολής, ο κ. Χατζηπαντέλα δήλωσε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων γεωπολιτικών προκλήσεων που απαιτούν ενότητα, στρατηγικό σχεδιασμό και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων».