Άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα - «Στόχος θα ήταν Ισραηλινοί»

Η Αστυνομία προχώρησε σε ακόμη δύο συλλήψεις ατόμων που διέμεναν στην επαρχία Λάρνακας και φέρονται να εμπλέκονται σε διερευνώμενη υπόθεση τρομοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, με το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας να εκδίδει χθες, Παρασκευή διάταγμα κράτησής τους για περίοδο 8 ημερών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άλλα δύο άτομα, 32 και 38 ετών, που είχαν συλληφθεί νωρίτερα τον Μάιο για διερευνώμενα αδικήματα τρομοκρατίας, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι και σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησής τους για άλλες 8 ημέρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να παραδέχθηκε πως «στόχος θα ήταν Ισραηλινοί και διενεργούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί πώς και πού θα γίνονταν τα χτυπήματα».

Τα δύο άτομα, υπήκοοι τρίτων χωρών, είχαν συλληφθεί στη Λάρνακα, μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Αστυνομία στις 22 Μαΐου, έγιναν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, σε δύο οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον 32χρονο, στην επαρχία Λάρνακας, στις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ άλλων αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις δύο οικίες σε Ακτή του Κυβερνήτη και Καμάρες Λάρνακας, που φαίνεται να σχετίζονται με τον 32χρονο «εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία», ενώ τα τεκμήρια στάλθηκαν για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να διαφανεί εάν οι ύποπτοι είχαν κι άλλους συνεργούς, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

