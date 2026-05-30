Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Άλλες δύο συλλήψεις για την υπόθεση τρομοκρατίας στη Λάρνακα - «Στόχος θα ήταν Ισραηλινοί»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τα δύο άτομα, υπήκοοι τρίτων χωρών, είχαν συλληφθεί στη Λάρνακα, μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών

Η Αστυνομία προχώρησε σε ακόμη δύο συλλήψεις ατόμων που διέμεναν στην επαρχία Λάρνακας και φέρονται να εμπλέκονται σε διερευνώμενη υπόθεση τρομοκρατίας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, με το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας να εκδίδει χθες, Παρασκευή διάταγμα κράτησής τους για περίοδο 8 ημερών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, άλλα δύο άτομα, 32 και 38 ετών, που είχαν συλληφθεί νωρίτερα τον Μάιο για διερευνώμενα αδικήματα τρομοκρατίας, οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι και σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία ανανεώθηκε το διάταγμα κράτησής τους για άλλες 8 ημέρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να παραδέχθηκε πως «στόχος θα ήταν Ισραηλινοί και διενεργούνται εξετάσεις για να διαπιστωθεί πώς και πού θα γίνονταν τα χτυπήματα».

Τα δύο άτομα, υπήκοοι τρίτων χωρών, είχαν συλληφθεί στη Λάρνακα, μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Αστυνομία στις 22 Μαΐου, έγιναν έρευνες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, σε δύο οικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον 32χρονο, στην επαρχία Λάρνακας, στις οποίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ άλλων αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εκρηκτικών υλών, η κατοχή των οποίων απαγορεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις δύο οικίες σε Ακτή του Κυβερνήτη και Καμάρες Λάρνακας, που φαίνεται να σχετίζονται με τον 32χρονο «εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία», ενώ τα τεκμήρια στάλθηκαν για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις. Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται προκειμένου να διαφανεί εάν οι ύποπτοι είχαν κι άλλους συνεργούς, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα