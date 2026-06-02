Στρώνει ο καιρός κι ανεβαίνει η θερμοκρασία - Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής ψηλή πίεση αρχίζει να επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο προοδευτικά στα νότια, τα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 26 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο στα παράλια είναι πιθανόν παροδικά να παρατηρείται αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 16 βαθμούς στο εσωτερικό και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά, τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή.

Την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.