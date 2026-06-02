Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα - Συνεχίζονται οι συγκρούσεις σε Λίβανο και Μέση Ανατολή

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι συγκρούσεις συνεχίζονται σε διάφορα μέτωπα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μια συμφωνία-πλαίσιο με το Ιράν θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί εντός της επόμενης εβδομάδας, ενώ την ίδια στιγμή η Χεζμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις κατά ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και το Ισραήλ προχώρησε σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Αισιοδοξία Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με το ABC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί «την επόμενη εβδομάδα».

Όπως ανέφερε, το σχετικό μνημόνιο κατανόησης προβλέπει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου. Ο ίδιος σημείωσε ότι απομένουν ακόμη ορισμένα ζητήματα προς διευθέτηση, γι’ αυτό και δεν έχει δώσει το τελικό «πράσινο φως».

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά της Τεχεράνης ότι επίκειται άμεση συμφωνία.

Συνεχίζεται η ένταση παρά την εκεχειρία

Παρότι η ανακωχή παραμένει τυπικά σε ισχύ, οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν ανταλλάξει επανειλημμένα πυρά τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει προκαλέσει χιλιάδες θανάτους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, ενώ επηρέασε σημαντικά και την παγκόσμια οικονομία. Ιδιαίτερα κρίσιμο παραμένει το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ, καθώς το de facto κλείσιμό του από την ιρανική πλευρά προκάλεσε αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Νέες επιθέσεις της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα, η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της μέσω Telegram, μαχητές της κατέστρεψαν άρμα μάχης Merkava με απευθείας πλήγμα ρουκέτας κοντά στη Χαντάθα, υποστηρίζοντας ότι ενεργούν για να αποτρέψουν την προέλαση ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή.

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι στοχοποίησε τρία ακόμη άρματα Merkava, καθώς και ισραηλινούς στρατιώτες με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού, ενώ έκανε λόγο και για επίθεση με κατευθυνόμενο πύραυλο εναντίον άρματος στην περιοχή Μπαγιάντα.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί και προειδοποιήσεις για τη Βηρυτό

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν τα χωριά Μαρουανίγια, Σιντίκιν, Γιατέρ και Μανσούρι στον νότιο Λίβανο, ενώ αναφέρθηκε και σε ισχυρή έκρηξη στην κοινότητα Ντεμπίν.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον διαβεβαίωσε πως δεν θα αποστείλει στρατεύματα στη Βηρυτό και ότι η Χεζμπολά θα σταματήσει πλήρως τις επιθέσεις της.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι ο ισραηλινός στρατός θα πλήξει νότιες συνοικίες της Βηρυτού εάν η Χεζμπολά συνεχίσει να ανοίγει πυρ εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, γεγονός που οδήγησε μέρος των κατοίκων να εγκαταλείψει την περιοχή. Παρά τις απειλές αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν αναμένεται «μείζων επιδρομή στη Βηρυτό».

