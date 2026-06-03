Τραμπ: Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο - Ο Βανς και ο Ρούμπιο μαζί το 2028 θα ήταν αήττητοι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Συναγερμός στο Καρνάγιο Λεμεσού – Φωτιά σε σκάφος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν δυο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» .

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι της Τρίτης, για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε σκάφος, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, στο Καρνάγιο Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν δυο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» .

Η πυρκαγιά, προστίθεται, εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών επιδιόρθωσης/συγκόλλησης στο σκάφος, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσής του, ενώ δύο άτομα, τα οποία εργάζονταν εντός του σκάφους, απομακρύνθηκαν από αυτό με ασφάλεια.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές στον ηλεκτρικό πίνακα του σκάφους.

Εξάλλου, το απόγευμα της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για υποστήριξη του Τμήματος Δασών, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην τοποθεσία «Βουνός» της κοινότητας Ψιμολόφου, στη Λευκωσία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με έξι πυροσβεστικά οχήματα, από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λευκωσίας.

Συνολικά, από τις 06:00 της 02ης Ιουνίου  μέχρι και τις 06:00 της 03ης Ιουνίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 32 κλήσεις για βοήθεια. Τα 14 περιστατικά αφορούσαν  πυρκαγιές, τα 12 ειδικές εξυπηρετήσεις και τα έξι ψευδείς κλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Tags

ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα