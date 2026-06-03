Συναγερμός στο Καρνάγιο Λεμεσού – Φωτιά σε σκάφος κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης

Σε κινητοποίηση τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το μεσημέρι της Τρίτης, για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε σκάφος, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, στο Καρνάγιο Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν δυο πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου» .

Η πυρκαγιά, προστίθεται, εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών επιδιόρθωσης/συγκόλλησης στο σκάφος, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσής του, ενώ δύο άτομα, τα οποία εργάζονταν εντός του σκάφους, απομακρύνθηκαν από αυτό με ασφάλεια.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα προκλήθηκαν ζημιές στον ηλεκτρικό πίνακα του σκάφους.

Εξάλλου, το απόγευμα της Τρίτης η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για υποστήριξη του Τμήματος Δασών, στην κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε στην τοποθεσία «Βουνός» της κοινότητας Ψιμολόφου, στη Λευκωσία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε με έξι πυροσβεστικά οχήματα, από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λευκωσίας.

Συνολικά, από τις 06:00 της 02ης Ιουνίου μέχρι και τις 06:00 της 03ης Ιουνίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 32 κλήσεις για βοήθεια. Τα 14 περιστατικά αφορούσαν πυρκαγιές, τα 12 ειδικές εξυπηρετήσεις και τα έξι ψευδείς κλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ