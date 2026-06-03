Σημαντική αναβάθμιση στο Ογκολογικό Κέντρο: Σε λειτουργία Μονάδα Κυκλοτρονίου μέσω ανώνυμης δωρεάς

Νέο κεφάλαιο στη διαγνωστική φροντίδα του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου ανοίγει η λειτουργία Μονάδας Κυκλοτρονίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου, πρόκειται για μια υπερσύγχρονη υποδομή που συνδέεται άμεσα με τη νέα υπηρεσία PET/CT, η οποία προσφέρεται πλέον από αυτό.

Όπως αναφέρεται, η Μονάδα Κυκλοτρονίου αποτελεί σημαντική προσθήκη στις υποδομές του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, καθώς στηρίζει τη λειτουργία του συστήματος PET/CT μέσω της παραγωγής του απαραίτητου ραδιοφαρμάκου. Το PET/CT είναι μια προηγμένη απεικονιστική εξέταση που συνδυάζει τη μεταβολική απεικόνιση, μέσω της Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων, με την ανατομική ακρίβεια της Αξονικής Τομογραφίας, προσφέροντας στην ιατρική ομάδα μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την αξιολόγηση κάθε περιστατικού.

Η δυνατότητα λειτουργίας της υπηρεσίας εντός του Κέντρου ενισχύει την αμεσότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα της διαγνωστικής φροντίδας, προς όφελος των ασθενών και της ιατρικής κοινότητας, σημειώνετα στην ανακοίνωση.

Στις 2 Ιουνίου πραγματοποιηθηκε αγιασμός του νέου κτηρίου που στεγάζει τη Μονάδα Κυκλοτρονίου.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, ο Γενικός Διευθυντής και μέλη της ιατρικής ομάδας του Κέντρου και εκπρόσωποι των συνδέσμων ασθενών.

Όπως αναφέρεται, μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, Χρίστος Μ. Τριανταφυλλίδης, ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας PET/CT αποτελεί σημαντικό σταθμό στη συνεχή αναβάθμιση του Κέντρου και στην προσπάθεια να έχουν οι ασθενείς στην Κύπρο πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες διάγνωσης και φροντίδας.

Εξάλλου, υπογράμμισε πως «παραμένουμε προσηλωμένοι στο όραμα και τις αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το Κέντρο. Συνεχίζουμε, με την ίδια ευθύνη και αφοσίωση, να επενδύουμε στην επιστημονική αριστεία, την καινοτομία και τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, ώστε κάθε ασθενής που περνά την πόρτα του Ογκολογικού Κέντρου να αισθάνεται ότι έχει δίπλα του την καλύτερη δυνατή φροντίδα, στήριξη και ελπίδα. Με αυτή τη φιλοσοφία συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον του Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας Κύπρου, προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας».

Όπως αναφέρεται, η δημιουργία του κτηρίου που στεγάζει τη Μονάδα Κυκλοτρονίου, καθώς και η αγορά του συστήματος PET/CT, κατέστησαν δυνατές χάρη στη σημαντική συμβολή δωρητή, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Όπως αποκάλυψε ο κ. Τριανταφυλλίδης, στο πλαίσιο της δωρεάς, ένας εκ των βασικών όρων που τέθηκαν ήταν όπως οι συνιδρυτές του Κέντρου, η Τράπεζα Κύπρου και η Κυπριακή Δημοκρατία, διαθέσουν τους ανάλογους πόρους για την ανέγερση των νέων χειρουργείων που προγραμματίζονται στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.

ΚΥΠΕ