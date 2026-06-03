Ιράν: Ζευγάρι Βρετανών κρατούμενων χάνει την έφεση κατά της δεκαετούς ποινής τους για κατασκοπεία

Δύο Βρετανοί υπήκοοι που κρατούνται στο Ιράν έχασαν την έφεση που είχαν ασκήσει κατά της ποινής των δέκα ετών φυλάκισης για κατασκοπεία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (2/6) ο γιος τους.

Ο Κρεγκ Φόρμαν και η σύζυγός του Λίντσεϊ Φόρμαν συνελήφθησαν στις αρχές του 2025, ενώ πραγματοποιούσαν ταξίδι γύρω από τον κόσμο με μοτοσικλέτα. Τον Φεβρουάριο καταδικάστηκαν σε δεκαετή κάθειρξη για κατασκοπεία, κατηγορία την οποία αρνούνται.

Ο γιος τους, Τζο Μπένετ, δήλωσε ότι «υπάρχουν πλέον πληροφορίες πως έχασαν την έφεση κατά της δεκαετούς ποινής τους για κατασκοπεία». Πρόσθεσε ότι δεν τους επετράπη να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Εφετείου, ενώ τους ζητήθηκε να υπογράψουν έγγραφα στα περσικά, κάτι που αρνήθηκαν επειδή δεν κατανοούσαν το περιεχόμενο.

Η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, όμως η οικογένεια δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα ή τι θα υποβληθεί εκ μέρους τους. Ο δικηγόρος που τους είχε οριστεί από το δικαστήριο δεν τους εκπροσωπεί πλέον.

Η οικογένεια κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειες για την απελευθέρωσή τους. Ο Μπένετ ανέφερε ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους του βρετανικού ΥΠΕΞ, οι οποίοι «ήταν πολύ ευγενικοί, αλλά η ευγένεια δεν αρκεί — χρειάζονται ενέργειες».

Εκπρόσωπος του βρετανικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι το Λονδίνο είναι «απογοητευμένο» από την απόφαση και θα συνεχίσει να εργάζεται για την ασφαλή επιστροφή του ζευγαριού στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρακτηρίζοντας τη συνεχιζόμενη κράτησή τους «αδικαιολόγητη και τρομακτική».

Το ζευγάρι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας – ο Κρεγκ βρίσκεται στην 25η ημέρα και η Λίντσεϊ στη 16η, σύμφωνα με την οικογένεια, η οποία εκφράζει φόβους για τη ζωή τους, ιδιαίτερα μετά από εκρήξεις κοντά στη φυλακή της Τεχεράνης όπου κρατούνται.

Οι δύο Βρετανοί ταξίδεψαν στο Ιράν παρά τις προειδοποιήσεις φίλων, συγγενών και του βρετανικού ΥΠΕΞ, το οποίο αποθαρρύνει κάθε ταξίδι στη χώρα. Είναι ανάμεσα σε πολλούς Δυτικούς που έχουν συλληφθεί από το 1979, καθώς η Τεχεράνη κατηγορείται ότι χρησιμοποιεί «διπλωματία ομήρων» για να αποσπά παραχωρήσεις από ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ.

Πηγή: ertnews.gr