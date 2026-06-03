Δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια για επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γηράσκει και οι ανάγκες φροντίδας αυξάνονται, οι επιχειρήσεις καλούνται ολοένα και περισσότερο να υιοθετήσουν πιο συμπεριληπτικές, ευέλικτες και υποστηρικτικές πρακτικές εργασίας, οι οποίες θα επιτρέπουν στους εργαζομένους να παραμένουν παραγωγικοί, διαχειριζόμενοι παράλληλα προσωπικές υποχρεώσεις φροντίδας.

Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI), προσκαλεί επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς να συμμετάσχουν σε σειρά δωρεάν διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CareDivide– Bridging the Gender Divide in Informal Long-Term Care.

Γιατί να συμμετάσχετε:

-Κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με ευθύνες φροντίδας

-Βελτίωση της ευημερίας, διατήρησης προσωπικού και ικανοποίησης των εργαζομένων σας

-Εφαρμογή πρακτικών ευέλικτης και οικογενειακά φιλικής εργασίας

-Ενίσχυση ισότητας των φύλων και συμπερίληψης στον οργανισμό

-Αναβάθμιση δεξιοτήτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

-Ενίσχυση του προφίλ του οργανισμού σας ως σύγχρονος, υπεύθυνος και ανθρωποκεντρικός εργοδότης

Τα διαδικτυακά εργαστήρια απευθύνονται σε εργοδότες, διευθυντικά στελέχη και επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού και προσφέρουν πρακτικά εργαλεία, γνώσεις και εφαρμόσιμες λύσεις.

Πρακτικές πληροφορίες

-Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου διαδικτυακά στην ελληνική γλώσσα

-Κάθε συνεδρία θα έχει διάρκεια τριών ωρών

-Θα πραγματοποιηθούν πέντε εκπαιδευτικές συνεδρίες μεταξύ 10 Ιουνίου και 8 Ιουλίου 2026. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την ημερομηνία που τους εξυπηρετεί καλύτερα

-Θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες

-Η συμμετοχή στα εργαστήρια μπορεί να αξιοποιηθεί ως καλή πρακτική από τους οργανισμούς και να συμπεριληφθεί, μαζί με άλλες πρακτικές, σε αίτηση για πιστοποίηση από τον Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ø Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή έως τις 5 ιουνίου 2026 Κάθε συνεδρία μπορεί να φιλοξενήσει έως 25 συμμετέχοντες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας

Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος CERV (Citizens, Equality, Rights and Values), το έργο CareDivide στοχεύει στη γεφύρωση του έμφυλου χάσματος στην άτυπη μακροχρόνια φροντίδα, υποστηρίζοντας εργοδότες, φορείς χάραξης πολιτικής και την κοινωνία στη δημιουργία πιο συμπεριληπτικών και ισορροπημένων συστημάτων φροντίδας. Το έργο υλοποιείται στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Κυριακή Κυπριανού στο ΚΕΒΕ k.kyprianou@ccci.org.cy, τηλ. 22889747.